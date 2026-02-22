Steirer rettete 14 Pferde aus einem brennenden Stall

In Eibiswald geriet ein Wirtschaftsgebäude in Brand. Der 51-jährige Besitzer wurde bei der Rettung seiner Pferde verletzt, während 14 Tiere rechtzeitig in Sicherheit gebracht werden konnten, das berichtete die LPD Steiermark.

Gasflasche als mögliche Ursache

Kurz nach 22 Uhr wurde die Polizei von der Landesleitzentrale über das Feuer informiert. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte standen mehrere Feuerwehren bereits im Löscheinsatz. Insgesamt waren acht Feuerwehren mit 111 Kräften und 21 Fahrzeugen im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bringen. Nach ersten Angaben des Besitzers dürfte ein technischer Defekt an einer Gasflasche im Bereich des Pferdestalles das Feuer ausgelöst haben. Zum Zeitpunkt des Brandausbruchs befanden sich 14 Pferde im Stall. Dank des raschen Eingreifens konnten alle Tiere rechtzeitig ins Freie gebracht und in Sicherheit gebracht werden.

©Freiwillige Feuerwehr Eibiswald Insgesamt waren acht Feuerwehren mit 111 Kräften und 21 Fahrzeugen im Einsatz, … ©Freiwillige Feuerwehr Eibiswald um den Brand unter Kontrolle zu bringen.

Besitzer erlitt Verletzungen

Der 51-Jährige erlitt bei der Rettungsaktion Verbrennungen am Oberkörper sowie an der linken Hand. Er wurde noch vor Ort notärztlich versorgt und anschließend ins LKH Deutschlandsberg eingeliefert. Neben Feuerwehr und Polizei standen auch Rettungskräfte, ein Notarzt sowie ein Tierarzt im Einsatz. Die Ermittlungen zur genauen Brandursache dauern an. Angaben zur Schadenshöhe liegen derzeit noch nicht vor.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 22.02.2026 um 10:03 Uhr aktualisiert