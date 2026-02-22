Stromausfälle nach Schneechaos: „Störungen nahezu vollständig behoben“

Nach dem massiven Wintereinbruch in der Steiermark läuft der Strom großteils wieder. Am Sonntag sind nur noch einige hundert Haushalte betroffen. 25 Trafostationen sind noch außer Betrieb.

Von 30.000 Haushalten im Dunkeln zu nur noch einigen hundert: Am dritten Tag nach dem Schneechaos kehrt in der Steiermark Schritt für Schritt Normalität ein.

Von 30.000 Haushalten im Dunkeln zu nur noch einigen hundert: Am dritten Tag nach dem Schneechaos kehrt in der Steiermark Schritt für Schritt Normalität ein.

Der starke Schneefall am Freitag, 20. Februar, hat weite Teile der Steiermark lahmgelegt. Unter der enormen Schneelast stürzten Bäume auf Leitungen und Trafostationen. Zeitweise waren rund 30.000 Haushalte ohne Strom. Besonders in der West-, Ost- und Südsteiermark sowie im Raum Graz kam es zu Ausfällen. Zahlreiche Einsatzteams arbeiteten seither unter schwierigen Bedingungen an der Behebung der Schäden. Bereits am Freitagabend konnte ein Großteil der betroffenen Haushalte wieder ans Netz gebracht werden. Die Arbeiten dauerten teils bis spät in die Nacht an.

Arbeiten bis in die Nacht

Auch am Samstag wurde auf Hochtouren weitergearbeitet. Laut Energie Steiermark sind mittlerweile alle 110-kV-Leitungen wieder vollständig in Betrieb. Die Arbeiten im Mittel- und Niederspannungsnetz liefen in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg bis in die späten Nachtstunden weiter. Zuletzt waren nur noch einige hundert Haushalte ohne Stromversorgung gemeldet. Die Monteure standen weiterhin im Dauereinsatz, um auch die letzten Störungen zu beheben.

©Energie Steiermark | Einsatzkräfte kontrollieren eine Trafostation, die nach dem starken Schneefall vorübergehend außer Betrieb war.

Energie Steiermark: „Aktuell sind noch einige Hunderte ohne Versorgung“

Am Sonntag, dem 22. Februar, folgt das nächste Update des Energieversorgers. „Die Teams der Energienetze Steiermark arbeiten weiterhin mit Hochdruck an der vollständigen Wiederherstellung der Stromversorgung. Ein Großteil der betroffenen Haushalte konnte bereits wieder ans Netz gebracht werden. Aktuell sind noch einige hundert Kunden ohne Versorgung und 25 Trafostationen außer Betrieb. Im Laufe des Tages rechnen wir damit, die Störungen nahezu vollständig zu beheben – lediglich einzelne Haushalte könnten noch betroffen sein“, so die Energie Steiermark.