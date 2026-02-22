Skip to content
Region auswählen:
/ ©Energie Steiermark
Foto auf 5min.at zeigt Mitarbeitende der Energie Steiermark.
Von 30.000 Haushalten im Dunkeln zu nur noch einigen hundert: Am dritten Tag nach dem Schneechaos kehrt in der Steiermark Schritt für Schritt Normalität ein.
Steiermark
22/02/2026
Lage entspannt sich

Stromausfälle nach Schneechaos: „Störungen nahezu vollständig behoben“

Nach dem massiven Wintereinbruch in der Steiermark läuft der Strom großteils wieder. Am Sonntag sind nur noch einige hundert Haushalte betroffen. 25 Trafostationen sind noch außer Betrieb.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
2 Minuten Lesezeit(253 Wörter)

Der starke Schneefall am Freitag, 20. Februar, hat weite Teile der Steiermark lahmgelegt. Unter der enormen Schneelast stürzten Bäume auf Leitungen und Trafostationen. Zeitweise waren rund 30.000 Haushalte ohne Strom. Besonders in der West-, Ost- und Südsteiermark sowie im Raum Graz kam es zu Ausfällen. Zahlreiche Einsatzteams arbeiteten seither unter schwierigen Bedingungen an der Behebung der Schäden. Bereits am Freitagabend konnte ein Großteil der betroffenen Haushalte wieder ans Netz gebracht werden. Die Arbeiten dauerten teils bis spät in die Nacht an.

Arbeiten bis in die Nacht

Auch am Samstag wurde auf Hochtouren weitergearbeitet. Laut Energie Steiermark sind mittlerweile alle 110-kV-Leitungen wieder vollständig in Betrieb. Die Arbeiten im Mittel- und Niederspannungsnetz liefen in den Bezirken Leibnitz und Deutschlandsberg bis in die späten Nachtstunden weiter. Zuletzt waren nur noch einige hundert Haushalte ohne Stromversorgung gemeldet. Die Monteure standen weiterhin im Dauereinsatz, um auch die letzten Störungen zu beheben.

Foto auf 5min.at zeigt Mitarbeitende der Energie Steiermark.
©Energie Steiermark |
Einsatzkräfte kontrollieren eine Trafostation, die nach dem starken Schneefall vorübergehend außer Betrieb war.

Energie Steiermark: „Aktuell sind noch einige Hunderte ohne Versorgung“

Am Sonntag, dem 22. Februar, folgt das nächste Update des Energieversorgers. „Die Teams der Energienetze Steiermark arbeiten weiterhin mit Hochdruck an der vollständigen Wiederherstellung der Stromversorgung. Ein Großteil der betroffenen Haushalte konnte bereits wieder ans Netz gebracht werden. Aktuell sind noch einige hundert Kunden ohne Versorgung und 25 Trafostationen außer Betrieb. Im Laufe des Tages rechnen wir damit, die Störungen nahezu vollständig zu beheben – lediglich einzelne Haushalte könnten noch betroffen sein“, so die Energie Steiermark.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Artikel zum Thema:
Mehr Interessantes

Folge uns auf: