Murtal: 25-Jährige gerät in Gegenverkehr – Frontalcrash auf L536

In Fohnsdorf (Bezirk Murtal, Steiermark) sind am Sonntag in den frühen Morgenstunden zwei Autos frontal zusammengestoßen. Zwei junge Frauen aus der Region wurden verletzt, eine davon schwer.

Auf der L536 Grazerstraße zwischen Aichdorf und Fohnsdorf kam es am Sonntag, dem 22. Februar 2026, zu einem schweren Verkehrsunfall. Kurz vor 4 Uhr früh war eine 25-jährige Murtalerin mit ihrem Wagen unterwegs, als es zum folgenschweren Zusammenstoß kam. Aus bislang ungeklärter Ursache geriet sie mit ihrem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte sie frontal gegen einen entgegenkommenden Auto. Am Steuer des zweiten Autos saß eine 19-Jährige, ebenfalls aus dem Bezirk Murtal. Die Wucht des Aufpralls war erheblich. Die 25-Jährige erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung im LKH Judenburg wurde sie ins LKH Graz überstellt. Die 19-jährige Lenkerin kam mit leichten Verletzungen davon.

Straße gesperrt

Die L536 war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Einsatzkräfte standen in den frühen Morgenstunden im Einsatz, um die Unfallstelle zu sichern und die Verletzten zu versorgen. Wie es genau zu dem Frontalzusammenstoß kommen konnte, ist derzeit noch unklar. „Ermittlungen zum genauen Unfallhergang werden seitens der Polizei durchgeführt“, so die Landespolizeidirektion Steiermark abschließend.