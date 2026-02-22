15.096 Stunden: FF Freßnitz zieht starke Bilanz

Am Samstag, 21. Februar 2026, zog die FF Freßnitz bei ihrer 125. Wehrversammlung Bilanz: 111 Kameradinnen und Kameraden leisteten im Vorjahr 15.096 ehrenamtliche Stunden für die Sicherheit in Krieglach und Umgebung.

Am Samstag, dem 21. Februar 2026, versammelte sich die Freiwillige Feuerwehr Freßnitz im Saal des Rüsthauses zur 125. Wehrversammlung. Wehrkommandant Brandrat Johann Eder-Schützenhofer begrüßte zahlreiche Ehrengäste, darunter Bürgermeisterin Regina Schrittwieser mit Gatten ÖKR Altbürgermeister Jakob Schrittwieser, LFR Rudolf Schober, ABI Otto Fritz, OBI Andreas Mann, Kontrollinspektor Erwin Rosspointner, Hauptsanitätsmeister Gerhard Scheikl sowie Bereichsfeuerwehrkurat Pfarrer David Schwingenschuh.

15.096 Stunden für die Region

Was hinter dem Engagement steckt, zeigen die Zahlen des vergangenen Berichtsjahres. Insgesamt 111 Kameradinnen und Kameraden leisteten bei 104 Einsätzen, Übungen, Ausbildungen, Veranstaltungen, Bewerben, in der Jugend, bei Wartungsarbeiten und weiteren Tätigkeiten exakt 15.096 ehrenamtliche Stunden. Jede einzelne Stunde floss in die Sicherheit der Bevölkerung von Krieglach und der umliegenden Gemeinden. Die Beauftragten der Wehr – einschließlich des Kommandanten – präsentierten diese Daten im Rahmen ihrer Berichte. Damit wurde sichtbar, wie viel Arbeit hinter dem Feuerwehralltag steckt, auch abseits der Einsätze.

Ernennung zum Ehren-Brandmeister

Ein weiterer Punkt auf der Tagesordnung waren Beförderungen und Auszeichnungen. Besonders hervorgehoben wurde die Ernennung von BM d.V. Albert Eder-Schützenhofer zum Ehren-Brandmeister der Verwaltung. Eine Auszeichnung, die seinen langjährigen Einsatz würdigt.

©BFVMZ Pusterhofer Ehren-Brandmeister d.V. Albert Eder-Schützenhofer

„Eure Freizeit für unsere Sicherheit“

In den Grußworten der Ehrengäste überwogen Dank und Anerkennung. Bürgermeisterin Regina Schrittwieser zeigte sich erfreut über den großen Einsatz und den spürbaren Zusammenhalt innerhalb der Wehr. Sie wünschte der Mannschaft so wenig Einsätze wie möglich und dass alle stets gesund von ihren Einsätzen zurückkehren. Mit den Worten „Eure Freizeit für unsere Sicherheit. Danke und Gut Heil!“ brachte sie ihren Dank auf den Punkt.