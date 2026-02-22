Von Grau zu 18 Grad: Frühling klopft in der Steiermark an

Wenn du am Sonntagvormittag aus dem Fenster schaust, hängen vielerorts dichte Wolken über der Steiermark. Regen, Nebel und Wind bestimmen den Start in die neue Woche, doch schon bald wird es überraschend mild.

Jetzt heißt es noch durchhalten: Erst Regen und Wind, dann Sonne pur. Die Steiermark bekommt diese Woche eine ordentliche Portion Vorfrühling.

Jetzt heißt es noch durchhalten: Erst Regen und Wind, dann Sonne pur. Die Steiermark bekommt diese Woche eine ordentliche Portion Vorfrühling.

Der heutige Sonntag (22. Februar 2026) zeigt sich vor allem in der Obersteiermark von seiner unbeständigen Seite. „In der Obersteiermark verläuft der Sonntag unbeständig, zeitweise regnet es“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Zwar sind kurze Aufhellungen möglich, doch meist überwiegen die Wolken. Mit mäßigem Westwind wird es noch etwas milder, die Schneefallgrenze steigt auf über 1.500 Meter an. Im Südosten bleibt es großteils trocken, aber auch hier heißt es: Geduld statt Sonnenbrille. Nebel und später dichte Wolken dominieren das Bild. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 10 Grad.

Montag: Windig und weiter mild

Der Wochenstart bringt keine große Veränderung. „Das unbeständige, teils windige und milde Wetter setzt sich am Montag fort“, prognostizieren die Wetterexperten der Geosphere Austria. Am Vormittag ist es oft bewölkt, im Norden regnet es zeitweise. Ab Mittag gibt es zumindest kurze Pausen beim Niederschlag, besonders in der nördlichen Obersteiermark. Längere sonnige Abschnitte bleiben allerdings eher den südlichen Regionen vorbehalten. Die Temperaturen klettern im Ennstal auf 8 bis 10 Grad, im Südosten sind sogar bis zu 13 Grad möglich. Dazu weht teilweise lebhafter Westwind.

Dienstag: Regen für alle

Am Dienstag heißt es dann: Regenschirm nicht vergessen. „Der Dienstag bringt mit einer Warmfront verbreitet trübes Wetter.“ In der gesamten Steiermark regnet es, entlang der Alpennordseite teils auch kräftiger. In der Früh kann es in der Obersteiermark durch die hohe Niederschlagsintensität bis in höher gelegene Tallagen schneien. Tagsüber steigt die Schneefallgrenze auf etwa 1.100 bis 1.600 Meter. Erst am Nachmittag kündigt sich von Osten her eine Wetterbesserung an. Die Höchstwerte liegen zwischen 6 und 9 Grad, dazu weht teils lebhafter Westwind.

Mittwoch bis Freitag: Der Frühling meldet sich

Dann folgt die Wende. „Am Mittwoch setzt sich von Westen her Hochdruckeinfluss durch.“ Mit sehr warmen Luftmassen und Sonnenschein werden frühlingshafte 11 bis 15 Grad erreicht. Der Donnerstag zeigt sich aus heutiger Sicht meist sonnig und sehr mild. Über 15 Grad sind durchaus möglich. Und auch der Freitag legt laut Geosphere Austria noch eins drauf: „Sonniges und noch milderes Wetter steht am Freitag am Programm.“ Mäßiger Südwind bringt Höchstwerte von 14 bis 18 Grad.