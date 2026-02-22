Nicht alle Stunden bezahlt: So erhielt ein Steirer 4.800 Euro

„Bei ‚All-in‘ sind nicht alle Überstunden drin!“, klärt die Arbeiterkammer Steiermark auf und nimmt dabei Besuch auf ein konkretes Beispiel: Ein Steirer arbeitete als mittlere Führungskraft in einem größeren Unternehmen – und das eben inklusive All-in Vertrag. Als ihn aber das Gefühl nicht losließ, dass er weitaus mehr gearbeitet hatte, als ihm gezahlt wurde, wendete er sich an die Arbeiterkammer. Diese klärte ihn über die Deckungsprüfung auf: „Dabei müssen Arbeitgeber:innen jährlich nachrechnen, ob das Pauschalentgelt die tatsächlich geleistete Arbeit abdeckt. Wurde mehr gearbeitet als vereinbart, steht eine Nachzahlung zu“, so informiert ihn diese. Dem Steirer wurden schließlich 4.800 Euro nachbezahlt.