Bis zu 13 Grad: Die neue Woche startet mit milderen Temperaturen

Das unbeständige, teils windige und milde Wetter setzt sich am Montag fort. Am Vormittag ist es oft bewölkt, im Norden regnet es zeitweise. Ab Mittag legt der Niederschlag auch in der nördlichen Obersteiermark Pausen ein und es gehen sich mitunter kurze Auflockerungen aus. Längere sonnige Abschnitte beschränken sich aber vorwiegend auf die südlichen Regionen. Höchstwerte bei 8 bis 10 Grad im Ennstal und bis zu 13 Grad im Südosten. Teilweise weht lebhafter Westwind.