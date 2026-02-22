Skip to content
Region auswählen:
/ ©5 Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt einen wolkenverhangenen Himmel über dem Stadion Liebenau in Graz.
So wird das Wetter am Montag.
Steiermark
22/02/2026
Prognose

Bis zu 13 Grad: Die neue Woche startet mit milderen Temperaturen

Der Montag bleibt wechselhaft und windig: Im Norden regnet es zeitweise, später sind kurze Auflockerungen möglich. Mehr Sonne gibt’s im Süden, bei milden 8 bis 13 Grad und lebhaftem Westwind.

von Elisa Auer Elisa Auer 5 Minuten Redaktion
1 Minute Lesezeit(88 Wörter)

Das unbeständige, teils windige und milde Wetter setzt sich am Montag fort. Am Vormittag ist es oft bewölkt, im Norden regnet es zeitweise. Ab Mittag legt der Niederschlag auch in der nördlichen Obersteiermark Pausen ein und es gehen sich mitunter kurze Auflockerungen aus. Längere sonnige Abschnitte beschränken sich aber vorwiegend auf die südlichen Regionen. Höchstwerte bei 8 bis 10 Grad im Ennstal und bis zu 13 Grad im Südosten. Teilweise weht lebhafter Westwind.

Du hast einen #Fehler gefunden? Jetzt melden.
Mehr Interessantes

Folge uns auf: