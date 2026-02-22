Skip to content
Ein Bild auf 5min.at zeigt einen Forstarbeiter, der mit einer Motorsäge einen Baum umsägt.
In Unzmarkt kam es zu einem Forstunfall.
Murtal
22/02/2026
Forstunfall

Forstarbeiter (56) in Unzmarkt von Baumstamm getroffen – verletzt

Für einen 56-Jährigen endeten die Forstarbeiten am Sonntagnachmittag im Krankenhaus.

von Stella Sabitzer
Der Mann war am Sonntagnachmittag alleine in einem Waldstück im Bezirk Murtal (Steiermark) mit Forstarbeiten beschäftigt. Plötzlich kam ein Baumstamm ins Rollen und stieß ihn zu Boden. „Der Mann wurde von Kräften der Freiwilligen Feuerwehren Unzmarkt und Frauenburg sowie von einem Notarztteam des Roten Kreuzes notfallmedizinisch versorgt“, heißt es von der Polizei. Im Anschluss wurde er ins Krankenhaus Judenburg überstellt.

