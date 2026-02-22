/ ©Pixabay
Forstarbeiter (56) in Unzmarkt von Baumstamm getroffen – verletzt
Für einen 56-Jährigen endeten die Forstarbeiten am Sonntagnachmittag im Krankenhaus.
Der Mann war am Sonntagnachmittag alleine in einem Waldstück im Bezirk Murtal (Steiermark) mit Forstarbeiten beschäftigt. Plötzlich kam ein Baumstamm ins Rollen und stieß ihn zu Boden. „Der Mann wurde von Kräften der Freiwilligen Feuerwehren Unzmarkt und Frauenburg sowie von einem Notarztteam des Roten Kreuzes notfallmedizinisch versorgt“, heißt es von der Polizei. Im Anschluss wurde er ins Krankenhaus Judenburg überstellt.
