Beachparty in der Steiermark eskaliert: 16-Jähriger schwer verletzt

Bei einer Beachparty in Geistthal im Bezirk Voitsberg ist es in der Nacht auf Sonntag zu einer brutalen Attacke gekommen. Ein 16-Jähriger wurde schwer, ein 19-Jähriger leicht verletzt. Die Polizei bittet um Hinweise.

Ein bislang unbekannter Täter wird verdächtigt in der Nacht zum Sonntag, dem 22. Februar, zwischen 00.30 Uhr und 1Uhr, beim Fest „Beachparty“ in Geistthal, in der „Halle für Alle“, im Außenbereich des Festgeländes einen 16-Jährigen aus dem Bezirk Voitsberg schwer und einen 19-Jährigen aus dem Bezirk Voitsberg leicht durch Faustschläge verletzt zu haben. Die beiden Opfer konnten keine zweckdienlichen Hinweise zur Täterschaft angeben.

Zeugenaufruf der steirischen Polizei

Die bisherigen Erhebungen nach der Täterschaft verliefen ohne Erfolg. Zeugen des Vorfalls bzw. Personen, die Hinweise zur Identität des Täters geben könnten, werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Voitsberg, 059133/6190, in Verbindung zu setzen.