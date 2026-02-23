Stuhleck: „Ein regungsloser Körper“ im Schnee entdeckt

Ein 18-Jähriger verließ den gesicherten Pistenbereich in Stuhleck und stürzte im freien Gelände schwer. Er lag bis zu zwei Stunden im Schnee, ehe er schwer verletzt ins Spital geflogen wurde. Die Alpinpolizei sucht nun Zeugen.

Der 18-jährige Skifahrer lag über zwei Stunden im Schnee, ehe er gefunden wurde. Er wurde umgehend ins Krankenhaus in Wiener Neustadt übersiedelt.

Ein 18-jähriger Skifahrer verließ am frühen Nachmittag, dem 22. Februar, den organisierten Skiraum und fuhr alleine in das freie Gelände ein, wo er aufgrund von Schneeverwehungen und schlechter Sicht zu Sturz gekommen sein dürfte und sich eine schwere Oberschenkelverletzung zuzog.

Vorbeikommende Fahrer sichtete einen „regungslosen Körper“

Der Verletzte dürfte laut derzeitigem Ermittlungsstand etwa eineinhalb bis zwei Stunden im Schnee gelegen haben, ehe vorbeikommende Variantenfahrer auf ihn aufmerksam wurden und gegen 14 Uhr die Meldung über „eine regungslose Person außerhalb der Piste“ bei der Rettungsleitstelle Steiermark absetzten. Alpinpolizei Hochsteiermark und die Pistenrettung der Bergbahnen Stuhleck wurden daraufhin alarmiert.

Schwer verletzter wurde ins Spital geflogen

Der Rettungshubschrauber Christophorus 3 konnte wegen des starken Nebels nur im unteren Teil des Skigebiets landen und die Rettung des Verunfallten musste terrestrisch durchgeführt werden, was sich aufgrund der örtlichen Gegebenheiten und der schlechten Witterungsbedingungen äußerst umständlich und langwierig gestaltete. Nach der Verbringung zum Hubschrauber wurde der Verletzte notärztlich versorgt und in das Krankenhaus Wiener Neustadt überstellt.

Polizei bittet um Hinweise

Die Skifahrer, welche den Notruf bei der Rettungsleitstelle absetzten, befanden sich beim Eintreffen der Einsatzkräfte nicht mehr vor Ort. Seitens der Alpinpolizei Hochsteiermark ergeht daher das Ersuchen, diese oder anderweitige Zeugen, mögen sich bei der Polizeiinspektion Bruck an der Mur, 059133/6200, melden.