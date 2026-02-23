Nach Schließung in Leibnitz: Comeback für Jugendzentrum?

Nach der Schließung des Jugendzentrums WAVE in Leibnitz formiert sich Widerstand. Zwei langjährige Jugendarbeiter haben einen neuen Verein gegründet, mit dem Ziel, 75.000 Euro für offene Jugendarbeit in der Region zu sammeln.

Im Dezember 2025 endete in Leibnitz eine Ära, 5 Minuten hat berichtet. Nach 14 Jahren schloss das Jugendzentrum WAVE seine Türen. Die Stadt stellte die Finanzierung ein. Für viele Jugendliche bedeutete das mehr als das Ende eines Projekts, es war der Verlust eines geschützten Raums. Das damalige Abschiedsposting des Teams sprach von einem Ort „voller Begegnungen, Gespräche, Kreativität, Wachstum und Gemeinschaft“. Für zahlreiche junge Menschen war das WAVE ein Treffpunkt ohne Konsumzwang, ohne Mitgliedsbeitrag, ohne Vorurteile. Jetzt gibt es einen neuen Anlauf.

Neuer Verein, klares Ziel

Max Pratter und Martha Ortner, beide ausgebildete Jugendarbeiter und viele Jahre im WAVE tätig, haben den Verein OJAS – Offene Jugendarbeit Südweststeiermark gegründet. Ihre Botschaft ist deutlich: Die Region brauche weiterhin ein professionell geführtes Jugendzentrum. „Es fehlt nicht nur ein Gebäude. Es fehlt ein Raum für Begegnung und junge Ideen“, heißt es in ihrem Aufruf. Um offene Jugendarbeit unabhängig von kommunalen Budgets abzusichern, setzen sie auf Crowdfunding. Ziel sind 75.000 Euro an privaten Spenden. Das Konzept: Viele kleine Beiträge statt weniger großer Geldgeber. Die Rechnung ist bewusst einfach gehalten. 3.000 Menschen spenden je 25 Euro, das Ziel wäre erreicht. Oder 7.500 Personen je 10 Euro. In einer Region mit deutlich mehr Einwohnern scheint das zumindest rechnerisch machbar. Hier kann man den Verein finanziell unterstützen: https://www.respekt.net/projekte-unterstuetzen/details/projekt/2811.