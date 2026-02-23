Mordprozess in Leoben: 34-mal auf Ehefrau eingestochen

Im August des vergangenen Jahres wurde ein Einfamilienhaus in Leoben zum Tatort eines Gewaltverbrechens, das weit über die Region hinaus für Entsetzen sorgte. Eine 61-Jährige starb an massiven Stichverletzungen. Nun beginnt am Landesgericht Leoben der Prozess gegen ihren 64-jährigen Ehemann. Laut Anklage soll der Mann insgesamt 34-mal mit einem Messer auf seine Frau eingestochen haben. Die Frau erlitt schwere Verletzungen an lebenswichtigen Organen, darunter Herz, Lunge und Leber und verblutete noch am Tatort.

Urteil wird für Montag erwartet

Nach Darstellung der Staatsanwaltschaft versuchte das Opfer trotz schwerster Verletzungen noch zu fliehen. Der Angeklagte soll sie jedoch von hinten erneut attackiert haben. Die massive Gewalt und die Vielzahl der Stiche stehen im Mittelpunkt des Verfahrens. Der 64-Jährige ist laut Justiz großteils geständig. Ein konkretes Motiv konnte er bislang nicht nennen. Warum es zu der brutalen Eskalation kam, konnte er bisher nicht erklären. Laut Gutachten leidet er an einer schweren, chronischen psychischen Erkrankung. Zum Tatzeitpunkt soll diese Erkrankung sein Handeln maßgeblich beeinflusst haben. Nach Ansicht der Staatsanwaltschaft war er daher nicht zurechnungsfähig. Statt einer Haftstrafe wird die Unterbringung in einem forensisch-therapeutischen Zentrum beantragt. Der Geschworenenprozess ist auf einen Verhandlungstag angesetzt, ein Urteil wird noch am Montag erwartet.