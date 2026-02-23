A9 bei Gralla: Unfall mit vier Verletzten sorgte für Stau

Früh am Montag kam es auf der A9 bei Gralla zu einem Auffahrunfall. Vier Personen wurden leicht verletzt ins LKH Wagna gebracht. Die Pyhrnautobahn war über eine Stunde teilweise gesperrt, es bildete sich ein langer Rückstau.

Gegen 5.30 Uhr lenkte ein 28-Jähriger sein Auto auf dem zweiten Fahrstreifen der A9 Pyhrnautobahn in Fahrtrichtung Graz. Als der 28-Jährige bei Straßenkilometer 210,7 verkehrsbedingt die Geschwindigkeit reduzieren musste, fuhr ein dahinter ebenfalls auf dem zweiten Fahrstreifen nachkommender Pkw, gelenkt von einem 29-Jährigen, auf das Fahrzeug des 28-Jährigen auf. Im Auto des 28-Jährigen befanden sich zwei Mitfahrer. Alle vier beteiligten Personen wurden vom Rettungsdienst in das LKH Wagna überstellt und dort mit leichten Verletzungen nach ambulanter Versorgung entlassen. Die A9 war in der Zeit von 5.33 Uhr bis 6.40 Uhr teilweise gesperrt, es kam zu erheblichem Rückstau.