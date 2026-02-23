Vier Jahre Ukraine-Krieg: Caritas Steiermark fordert bessere Chancen

Vier Jahre nach Beginn des Ukraine-Kriegs leben noch immer tausende Vertriebene in der Steiermark. Viele sind gut integriert, doch Unsicherheit bleibt. Die Caritas fordert Solidarität und bessere Perspektiven.

Vier Jahre ist es her, dass Russland die Ukraine angegriffen hat. Vier Jahre, in denen Millionen Menschen ihre Heimat verlassen mussten. Auch in der Steiermark haben viele Schutz gefunden: Aktuell sind hier rund 5.700 Vertriebene aus der Ukraine registriert, darunter zahlreiche Minderjährige und Menschen über 60 Jahre. Für sie ist der Krieg kein politisches Ereignis, sondern ein Bruch im eigenen Leben.

Caritas fordert Solidarität

„Wenn Menschen, die auf der Suche nach Schutz und Sicherheit zu uns kommen, fordert das unsere Solidarität im Sinne der Menschlichkeit“, sagt Caritas-Vizedirektor Thomas Ferk. Die Herausforderungen seien groß, „aber als Caritas werden wir weiter helfen, wo wir können, bei uns ebenso wie in den Kriegsgebieten.“ Was viele anfangs sehr hofften, ist heute kaum mehr realistisch: eine rasche Rückkehr nach Hause. „Die Vertriebenen leben bei uns weiterhin in großer Unsicherheit“, erklärt Georg Eichberger, Leiter der Abteilung Asyl und Integration der Caritas Steiermark. Die Hoffnung auf eine baldige Rückkehr habe sich zerschlagen. Viele Menschen stellten sich inzwischen auf einen längeren Aufenthalt ein. Gleichzeitig sei diese Gruppe besonders motiviert. „Diese Gruppe ist sehr motiviert, Arbeit aufzunehmen, und auch überdurchschnittlich rasch integriert“, so Eichberger. Doch Hürden bleiben: fehlende Deutschkenntnisse, nicht anerkannte Ausbildungen oder fehlende Kinderbetreuung.

©Caritas/Eisenberger Thomas Ferk, Caritas-Vizedirektor: „Wenn Menschen, die auf der Suche nach Schutz und Sicherheit zu uns kommen, fordert das unsere Solidarität im Sinne der Menschlichkeit.“

„Unsicherheiten wegen Alter und Sprachkenntnisse“

Eine Ukrainerin, die inzwischen in Graz arbeitet, beschreibt die Situation differenziert: „Im Alltag sind Ukrainer gut akzeptiert. Unsicher ist es vor allem für jene, die noch keine Arbeit haben oder keine finden können, wegen ihres Alters, fehlender Deutschkenntnisse oder weil ihre Ausbildung hier nicht anerkannt wird.“ Wer eine Arbeit finde und eine Rot-Weiß-Rot-Karte Plus erhalte, habe meist mehr Stabilität. „Aber für Menschen mit dem Status ‚Vertriebene aus der Ukraine‘ bleibt oft unklar, wie es langfristig weitergeht“, sagt sie. Zudem würden Unterstützungsangebote wie kostenlose Deutschkurse weniger.

Was jetzt helfen würde

Die Caritas kennt diese Sorgen aus der täglichen Arbeit in Quartieren und Arbeitsprojekten. „Eine Politik, die die ohnehin schwierige Lage geflüchteter Menschen erschwert und nicht auf ihre Bedürfnisse eingeht, hilft niemandem“, betont Ferk. Konkret brauche es Deutschkurse außerhalb regulärer Arbeitszeiten und ein besseres Kinderbetreuungsangebot. „Es geht darum, von Anfang an ein menschenwürdiges Dasein zu ermöglichen“, sagt der Vizedirektor. Die Schließung eines Übergangsquartiers für Vertriebene bezeichnet er als „fatalen Schritt in die falsche Richtung“.

©Caritas/Eisenberger Georg Eichberger, Leiter der Abteilung Asyl und Integration der Caritas Steiermark: „Diese Gruppe ist sehr motiviert, Arbeit aufzunehmen, und auch überdurchschnittlich rasch integriert.“

Der Krieg ist nicht vorbei

Während viele Ukrainer in Österreich versuchen, ein neues Leben aufzubauen, bleibt die Lage in ihrer Heimat dramatisch. „Die Bevölkerung in der Ukraine erlebt seit vier Jahren ständige Bedrohung und Zerstörung. Der Alltag in den Kriegsgebieten ist zum Überlebenskampf geworden“, sagt Ferk. Angriffe auf Energie-Infrastruktur führten dazu, dass Menschen bei eisigen Temperaturen ohne Heizung oder Wasser auskommen müssen. Die Caritas versuche vor Ort, „die Menschen unter widrigen Bedingungen mit dem Notwendigsten zu versorgen“. Hilfe sei weiterhin dringend nötig.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 23.02.2026 um 12:24 Uhr aktualisiert