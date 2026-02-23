FF Hadersdorf war über 8.000 Stunden für unsere Sicherheit im Einsatz
Am Samstag, den 21. Februar, fand die 112. Wehrversammlung der FF Hadersdorf im Rüsthaus statt. Kommandant HBI Hannes Burböck präsentierte die Einsatzzahlen des vergangenen Jahres.
Am Samstag, den 21. Februar 2026 wurde mit Beginn um 18 Uhr die 112. Wehrversammlung der FF Hadersdorf im Rüsthaus in Hadersdorf abgehalten. Kommandant HBI Hannes Burböck konnte u.a. mit Bürgermeister Christian Sander, dem Bürgermeister von Hadersdorf/Kamp EBI Heinrich Becker, LFR Rudolf Schober, ABI Franz Weberhofer sowie den Kommandanten bzw. -stellvertretern der Nachbarwehren und einigen Kameraden der Partnerwehr Hadersdorf/Kamp, zahlreiche Ehrengäste begrüßen. Herzlich willkommen geheißen wurden ebenso organisationsübergreifend Markus Bader von der Polizeiinspektion Kindberg, sowie vom Roten Kreuz, Ortstelle Kindberg, Walter Schuster.
So oft stand die FF Hadersdorf für uns im Einsatz
Nach einigen einleitenden Grußworten gab Kommandant HBI Hannes Burböck einen kurzen Einblick in die Jahresstatistik der FF Hadersdorf: Insgesamt rückte die FF Hadersdorf im vergangenen Jahr zu 36 Einsätzen aus, welche sich aus drei Brandeinsätzen, 32 technischen Einsätzen und einer Brandsicherheitswache zusammensetzten. Die Kameradinnen und Kameraden standen bei 437 Tätigkeiten – 8016 Gesamtstunden – freiwillig und unentgeltlich – für die Bevölkerung von Hadersdorf und Umgebung im Dienste des Ehrenamts. Nach dem Jahresbericht des Kommandanten, wie auch jene der Sonderbeauftragten und des Kassiers, wurden einige Angelobungen, Beförderungen und Auszeichnungen verdienter Kameraden vorgenommen.
Angelobungen, Beförderungen und Auszeichnungen im Überblick
Angelobungen:
- PFM Sebastian Mosbacher zum FM,
- PFM Roland Marchler zum FM
Beförderungen:
- OFM Richard Tschebul zum HFM
- 12 Mitglieder der Feuerwehrjugend wurden jugendintern befördert.
Auszeichnungen:
- LM Martin Jereb, mit dem Verdienstzeichen der Landesregierung Steiermark
in Silber
- LM d.F. Dominik Handler, mit dem Verdienstzeichen des LFV 3. Stufe und
dem Verdienstzeichen der FF Hadersdorf in Bronze
- HLM d.V. Heinz Bürger, mit dem Verdienstzeichen der FF Hadersdorf in
Bronze