Fahndung: Trickdieb verletzte Opfer bei der Flucht

Montagfrüh, 23. Februar 2026, wurde ein 68-jähriger Mann am Bahnhofsvorplatz Opfer eines Trickdiebstahls. Der bislang unbekannte Täter verletzte das Opfer bei seiner Flucht mit einem Pkw.

Gegen 8.40 Uhr sprach ein unbekannter Mann den 68-Jährigen am Bahnhofsvorplatz in Frohnleiten (Graz-Umgebung) an und bat ihn, eine Zwei-Euro-Münze zu wechseln. Während des Geldwechsels griff der Täter unbemerkt in die Geldbörse des Mannes und entwendete mehrere Hundert Euro Bargeld.

Täter verletzte 68-Jährigen bei der Flucht

Als das Opfer den Diebstahl bemerkte, hatte sich der Täter bereits zu seinem Fahrzeug begeben. Der 68-Jährige versuchte, die Weiterfahrt zu verhindern, indem er die Fahrertür öffnete. Der Unbekannte setzte jedoch seine Fahrt fort und schlug die Autotür gewaltsam zu. Dabei kam der Mann zu Sturz und erlitt Verletzungen an den Knien sowie an der Schulter.

Hinweise gesucht: Polizei fahndet nach Täter

Beim Fluchtfahrzeug dürfte es sich um einen dunkel lackierten Renault Mégane mit Schweizer Kennzeichen handeln. Der Täter flüchtete über die S35 in Fahrtrichtung Graz. Eine umgehend eingeleitete Fahndung verlief bislang ohne Erfolg. Personen, die Hinweise zum Vorfall oder zum beschriebenen Fahrzeug geben können, werden ersucht, sich mit der Polizeiinspektion Frohnleiten unter der Telefonnummer 059133/6135-100 in Verbindung zu setzen.