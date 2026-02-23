Regen, Schnee: So wird das Steiermark-Wetter am Dienstag

Der Dienstag startet in der Steiermark mit trübem und nassem Wetter: Vor allem im Norden fällt teils kräftiger Regen oder Schnee, tagsüber steigt die Schneefallgrenze auf 1000 bis 1300 Meter.

Am Dienstag sorgt eine Warmfront für verbreitet trübes Wetter in der Steiermark. Vor allem am Vormittag fällt in vielen Regionen Regen oder Schnee, entlang der Alpennordseite muss mit teils intensiven Niederschlägen gerechnet werden. In der Obersteiermark kann es in der Früh aufgrund starker Niederschläge auch in höher gelegenen Tallagen schneien.

Bis zu 10 Grad am Dienstag

Im Laufe des Tages steigt die Schneefallgrenze allgemein auf 1000 bis 1300 Meter. Am Nachmittag bessert sich das Wetter allmählich, besonders im Osten und Südosten der Steiermark können sich auch Sonnenfenster zeigen. Die Temperaturen erreichen Höchstwerte zwischen 5 und 10 Grad, teils weht lebhafter Westwind.