A9 bei Gratkorn: Alkohol-Unfall legt Autobahn stundenlang lahm

Mehrere Fahrzeuge kollidierten Montagabend, dem 23. Februar, auf der A9 bei Gratkorn. Ein betrunkener Autolenker war mit einem weiteren Fahrzeug kollidiert. Die Autobahn musste daraufhin mehrere Stunden gesperrt werden.

Wenn Menschen von einem „typischen Montag“ sprechen, dann ahnt man meist schon, was gemeint ist. Wer jedoch auf die A9 Pyhrnautobahn blickt, weiß: Es geht immer noch ein Stück turbulenter. Begonnen hatte der Tag bereits mit einem Auffahrunfall mit vier Verletzten. Stundenlang war die Pyhrnautobahn gesperrt, 5 Minuten hat berichtet. Und geendet hat dieser Montag schließlich so, wie er begonnen hat, mit einem weiteren Unfall auf der A9, diesmal auf Höhe Gratkorn.

Trümmerfeld auf der Fahrbahn

Gegen 19.30 Uhr kam es bei Straßenkilometer 170,58 in Fahrtrichtung Voralpenkreuz zu einer Kollision zwischen zwei Autos. Der Lenker eines der Fahrzeuge blieb unverletzt, stand jedoch unter Alkoholeinfluss. Ihm wurde der Führerschein noch an Ort und Stelle vorläufig abgenommen. Der zweite Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt und nach der Erstversorgung vom Roten Kreuz Graz-Umgebung in das UKH Graz eingeliefert. Die beiden Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt und mussten mit einem Kranwagen geborgen werden. Durch herumliegende Fahrzeugteile wurden zudem weitere Autos beschädigt. Insgesamt mussten vier Fahrzeuge abgeschleppt werden.

Autobahn und Tunnel gesperrt

Im Einsatz standen der Streckendienst der ASFINAG, das Rote Kreuz Graz-Umgebung sowie die Freiwilligen Feuerwehren Friesach und Gratkorn-Markt mit neun Fahrzeugen und rund 40 Kräften. Für die Dauer des Einsatzes war die A9 in Fahrtrichtung Norden, inklusive der beiden Gratkorntunnel sowie des Plabutschtunnels, bis 22.15 Uhr vollständig gesperrt. Der dritte Fahrstreifen blieb aufgrund weiterer Aufräumarbeiten noch bis in die frühen Morgenstunden gesperrt.