Südsteiermark: Konkurs erschüttert Wein und Gastro-Imperium

Über die Domaines Kilger GmbH & Co KG wurde am Landesgericht Graz ein Konkursverfahren eröffnet. Millionenverluste und hohe Schulden setzen das Südsteiermark-Imperium von Investor Hans Kilger massiv unter Druck.

Es ist ein schwerer Schlag für eines der bekanntesten Genuss-Imperien der Südsteiermark. Am Landesgericht für Zivilrechtssachen Graz wurde am Montag, dem 23. Februar, über das Vermögen der Domaines Kilger GmbH & Co KG ein Konkursverfahren eröffnet. Auslöser war ein Gläubigerantrag. Zum Insolvenzverwalter wurden die Pacher & Pacher Rechtsanwälte in Graz bestellt.

Millionenverluste und tiefrote Zahlen

Die wirtschaftlichen Kennzahlen zeichnen ein dramatisches Bild. Laut zuletzt veröffentlichter Bilanzen schloss das Unternehmen das Geschäftsjahr 2023 mit einem negativen Bilanzgewinn von rund 3,37 Millionen Euro ab. Im Jahr 2024 verschärfte sich die Lage massiv: Der Fehlbetrag stieg auf rund 26,67 Millionen Euro. Das Eigenkapital ist mit etwa minus 18,5 Millionen Euro klar überschuldet. Das ausgewiesene Fremdkapital lag zuletzt bei über 82 Millionen Euro. Aktuelle Zahlen für 2025 sind noch nicht öffentlich verfügbar.

An zahlreichen bekannten Betrieben beteiligt

Die Domaines Kilger mit Sitz in Gamlitz ist an zahlreichen bekannten Betrieben in der Südsteiermark beteiligt. Dazu zählen unter anderem Schloss Gamlitz, mehrere Hotel- und Gastronomiebetriebe sowie Wein- und Genussunternehmen. Auch bekannte Häuser wie der Jaglhof in Gamlitz, die Kaminstubn oder der Stupperhof stehen im Zusammenhang mit der Unternehmensgruppe. Welche konkreten Auswirkungen das Konkursverfahren auf die einzelnen Standorte und Beschäftigten hat, ist derzeit noch offen. Hans Kilger, der seit 2015 mit umfangreichen Investitionen in der Region für Aufmerksamkeit sorgte, zeigte sich von der Entwicklung überrascht. Er kündigte an, eine Sanierung prüfen zu wollen. Ziel sei es, den Betrieb fortzuführen und Lösungen mit den Gläubigern zu finden.

Zukunft ist ungewiss

Am 12. März ist die erste Gläubigerversammlung angesetzt. Forderungen können bis 9. April angemeldet werden. Ob am Ende eine Sanierung gelingt oder eine Zerschlagung des Unternehmens droht, wird sich in den kommenden Wochen entscheiden. Sicher ist: Der Konkurs der Domaines Kilger sorgt in der Südsteiermark für erhebliche Unruhe und viele offene Fragen.