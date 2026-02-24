Ab 2. Mai: Stainzer Flascherlzug endlich wieder auf Schiene

Nach Monaten der Unsicherheit gibt es jetzt Gewissheit und endlich einen offiziellen Termin: Der Stainzer Flascherlzug fährt wieder. Ab 2. Mai rollt die Kult-Bahn durch die Weststeiermark, möglich macht das ein engagierter Verein.

Im Dezember 2025 war die Erleichterung groß: Nach tausenden Unterschriften und monatelanger Diskussion kündigte das Land Steiermark an, den Weiterbetrieb des historischen Flascherlzugs abzusichern. Zuvor hatte die Gemeinde Stainz aus finanziellen Gründen den Rückzug angekündigt, das drohende Aus sorgte für Proteste weit über die Region hinaus, 5 Minuten hat berichtet. Der Flascherlzug, der jedes Jahr rund 30.000 Gäste in die Weststeiermark lockt, stand plötzlich vor dem Abstellgleis. Eine Petition von Lokführer Helmut Poglitsch brachte Bewegung in die Sache. Mehr als 3.000 Menschen setzten ein Zeichen für den Erhalt des Kult-Zugs.

Verein übernimmt: Neustart im Mai

Jetzt folgt der nächste Schritt: Am 2. Mai lädt der Verein „Freunde der Stainzerbahn“ zur großen Eröffnungsfahrt. Der Verein hat den Zug von der Gemeinde gepachtet und übernimmt künftig den Betrieb. Obmann Franz Zettl und sein Team, darunter auch Betriebsstellenleiter und Lokführer Helmut Poglitsch, arbeiteten in den vergangenen Wochen intensiv an einem tragfähigen Konzept, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Ziel ist es, den Traditionszug langfristig abzusichern und gleichzeitig zukunftsfit zu machen. Die Vorbereitungen laufen auf Hochtouren. Buchungen für die ersten Fahrten sind bereits möglich.