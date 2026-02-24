„Man(n) kann reden!“: Paul Pizzera über Männergesundheit

Männer sprechen seltener über psychische Belastungen. Genau hier setzt die Stadtgemeinde Leibnitz an. Unter dem Motto „Man(n) kann reden!“ steht am 11. März ab 18 Uhr im Kulturzentrum alles im Zeichen der mentalen Gesundheit. Gemeinsam mit „Go On Suizidprävention Steiermark“ will man ein klares Signal senden: Hilfe holen ist kein Zeichen von Schwäche. Die Veranstaltung ist Teil der Initiative „Schritt für Schritt zur Stadt ohne Vorurteile“ und soll bestehende Unterstützungsangebote in der Region sichtbar machen.

Paul Pizzera am Podium

Ein besonderer Impuls kommt an diesem Abend von Musiker Paul Pizzera. Er nimmt auf dem Podium Platz und spricht über seinen persönlichen Weg. Offenheit soll Hemmschwellen abbauen. Ziel ist es, Männern Mut zu machen, über Sorgen, Druck oder Krisen zu sprechen, bevor es zu spät ist. Studien zeigen, dass Männer deutlich seltener professionelle Hilfe in Anspruch nehmen, obwohl sie ebenso von psychischen Belastungen betroffen sind. Veranstaltungen wie diese wollen genau dort ansetzen: zuhören, informieren, ermutigen. Der Eintritt ist frei.