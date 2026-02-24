Große Trauer in der Steiermark: Dieter Rupnik nach Unfall verstorben

Der frühere Kommunikationschef des Landes und Journalist, Dieter Rupnik, ist im Alter von 81 Jahren bei einem Unfall ums Leben gekommen. Über Jahrzehnte war er eine prägende Stimme in der steirischen Öffentlichkeitsarbeit.

Er war Journalist, Autor und jahrzehntelang das kommunikative Gesicht des Landes Steiermark. Nun ist Dieter Rupnik tot. Der 81-Jährige kam bei einem tragischen Unfall in seinem häuslichen Umfeld in Pirching am Traubenberg ums Leben, so aus einem Bericht der Kleinen Zeitung. Österreichweit bekannt wurde Rupnik im Sommer 1998. Beim Grubenunglück von Lassing machte ihn der Satz: „Der Hainzl lebt!“ über die Landesgrenzen bekannt. Es war jener Moment, als nach neun Tagen Hoffnung in die Rettungsaktion zurückkehrte.

©Foto Frankl Der ehemalige LH Voves übergab das Große Ehrenzeichen des Landes Steiermark an den ehemaligen Landespressedienst-Chef Dieter Rupnik.

Vom Redaktionsalltag ins Landhaus

Geboren in Leoben, studierte Rupnik Germanistik und Geschichte in Graz. In den 1970er-Jahren arbeitete er als Lokaljournalist. 1983 wechselte er in den Landesdienst, ab Mitte der 1990er-Jahre verantwortete er die Öffentlichkeitsarbeit des Landes Steiermark. Sein Zugang war klar: Neben Krisen und Konflikten müsse auch Platz für konstruktive Geschichten bleiben. Nach seiner Pensionierung 2009 blieb er publizistisch aktiv. Er schrieb Beiträge für Magazine, verfasste Bücher und widmete sich biografischen Projekten. Privat zog es ihn später in die Südoststeiermark. Dort fand er Ruhe, arbeitete im Garten, hielt Hühner und war gern mit dem Campingbus unterwegs. Am Samstag nehmen Familie, Freunde und Wegbegleiter in der Grazer Feuerhalle Abschied.