Chemieunfall in Leoben: 500 Liter ätzende Flüssigkeit ausgetreten

In der Gösser Straße in Leoben ist es am Dienstagvormittag zu einem Chemieunfall gekommen. Rund 500 Liter einer ätzenden, anorganischen Flüssigkeit sind ausgetreten. Die Straße wurde gesperrt, Schule und Kindergarten informiert.

Mehrere Feuerwehren standen in der Gösser Straße im Einsatz, nachdem beim Abladen eines Lkw rund 500 Liter einer ätzenden Chemikalie ausgetreten waren.

Kurz vor 12 Uhr am Dienstag, dem 24. Februar, passierte es in der Nähe der Abwasser-Pumpstation in der Gösser Straße: Beim Abladen von einem Lkw kippte ein Behälter um. Darin befand sich eine ätzende, anorganische Chemikalie. Durch den Sturz wurde der Behälter beschädigt. Die Flüssigkeit trat aus und verteilte sich am Boden. Nach ersten Angaben sind rund 500 Liter ausgelaufen.

Einsatz von Feuerwehr und Behörden

Mehrere Einsatzkräfte rückten umgehend aus. Die Freiwilligen Feuerwehren Leoben-Göss und Leoben-Stadt waren mit insgesamt sechs Fahrzeugen und 24 Mann im Einsatz. Auch die Betriebsfeuerwehr Voest Alpine Stahl Donawitz kam mit einem Atemschutzfahrzeug und zwei Mann zur Unterstützung. Zusätzlich standen Polizei, Rotes Kreuz, das Umweltamt und der Wirtschaftshof der Stadtgemeinde, die Bezirkshauptmannschaft Leoben sowie der Umwelteinsatzdienst des Landes Steiermark im Einsatz. Aus Sicherheitsgründen sperrte die Polizei die Gösser Straße in beide Fahrtrichtungen. Wie lange die Sperre andauert, ist derzeit noch nicht absehbar.

©FF Leoben-Stadt/Steuber N. | Die Gösser Straße wurde in beide Fahrtrichtungen gesperrt. Einsatzkräfte arbeiteten in Schutzanzügen, das betroffene Erdreich wird ausgebaggert.

Schule und Kindergarten informiert

In unmittelbarer Nähe befinden sich eine Schule und ein Kindergarten. Beide Einrichtungen wurden umgehend verständigt. Die Anweisung lautete, in den Gebäuden zu bleiben und die Fenster geschlossen zu halten. Eine unmittelbare, konkrete Gefahr bestand nicht, heißt es vonseiten des Bereichsfeuerwehrverbands Leoben.

Schutzanzüge und Erdreich wird ausgebaggert

Die Feuerwehrkräfte arbeiteten in Schutzstufe-2-Anzügen – Einweganzüge mit außenliegendem Atemschutzgerät kamen zum Einsatz. Ein Teil der ausgelaufenen Flüssigkeit konnte aufgefangen werden. Die rund 500 Liter wurden so gut wie möglich gebunden. Ein Teil versickerte jedoch im Erdreich. Die gebundene Chemikalie sowie das betroffene Erdreich sollen in den nächsten Stunden ausgebaggert und fachgerecht entsorgt werden.