Rekord in der Steiermark: 31,8 Millionen Euro für Beschäftigte erkämpft

Die aktuelle Rechtsschutzstatistik 2025 der GPA zeigt ein deutliches Ergebnis: Bundesweit konnten im Jahr 2025 insgesamt 240,7 Millionen Euro für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer erstritten werden. Das ist deutlich mehr als im Durchschnitt der Jahre 2022 bis 2024. Auch die Steiermark leistet dazu einen maßgeblichen Beitrag. Mit 31,8 Millionen Euro, die im Vorjahr für steirische Beschäftigte gesichert wurden, zählt unser Bundesland zu jenen Regionen, in denen ein Großteil des Gesamtbetrags durch erfolgreiche Sozialpläne erreicht wurde.

Hinter jedem Euro steht ein Schicksal

Für die Gewerkschaft sind die Millionenbeträge mehr als nur Zahlen. „Diese Zahlen sind kein Selbstzweck – sie stehen für tausende Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, die zu ihrem Recht gekommen sind. Hinter jedem Euro steckt ein konkretes Schicksal, ein Arbeitsplatz, eine existenzielle Absicherung“, betont der Landesgeschäftsführer der GPA Steiermark, Norbert Schunko. Gerade in wirtschaftlich herausfordernden Zeiten zeigt sich laut GPA, wie wichtig eine starke Vertretung ist, wie etwa bei der Ausverhandlung von Sozialplänen.

©GPA Stmk GPA-Landesgeschäftsführer Norbert Schunko mit dem steirischen Juristen-Team

Harte Verhandlungen bei Umstrukturierungen

In der Steiermark waren es vor allem intensive Verhandlungen bei betrieblichen Umstrukturierungen, die zu substanziellen Absicherungen für Beschäftigte führten. Wenn Unternehmen Personal abbauen oder Standorte verändern, geht es oft um Existenzen. „Wenn Unternehmen Personal abbauen oder Standorte verändern, braucht es klare Regeln und faire Lösungen. Wir sorgen gemeinsam mit den Betriebsrätinnen und Betriebsräten dafür, dass die Interessen der Beschäftigten gewahrt bleiben und soziale Härten abgefedert werden“, so Schunko weiter.

Starke Teams im Hintergrund

Ein besonderer Dank gilt laut GPA dem steirischen Rechtsschutz-Team. Die Juristinnen und Juristen führten Verfahren, setzten Ansprüche durch und erzielten Vergleiche. „Unsere Juristinnen und Juristen sind eine starke Säule unserer Arbeit. Sie vertreten unsere Mitglieder mit Nachdruck vor Gericht, verhandeln Vergleiche und setzen Ansprüche konsequent durch. Dieses Ergebnis ist Ausdruck ihrer Professionalität und ihres Einsatzes“, betont Schunko. Ebenso entscheidend sei die Arbeit der betriebsbetreuenden Regionalsekretärinnen und Regionalsekretäre. Sie sind täglich in den Betrieben präsent, greifen bei Problemen frühzeitig ein und verhandeln gemeinsam mit Betriebsrätinnen und Betriebsräten mit der Arbeitgeberseite. „Viele Konflikte werden gar nicht erst zu Gerichtsverfahren, weil unsere Regionalsekretärinnen und Regionalsekretäre direkt im Betrieb eingreifen und Lösungen erarbeiten. Diese Nähe zu den Beschäftigten ist ein wesentlicher Erfolgsfaktor“, erklärt Schunko. Abschließend hält er fest: „Unser Auftrag ist klar: Wir stehen an der Seite der Beschäftigten – im Betrieb, am Verhandlungstisch und vor Gericht. Die 31,8 Millionen Euro sind ein starkes Signal: Solidarität zahlt sich aus.“