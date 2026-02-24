Josefitag 2026: Zehn Feste in der ganzen Steiermark

Rund um den 19. März wird es in der ganzen Steiermark feierlich: Mit „Steirer feiern - Josefitag(e) in der Steiermark“ startet eine neue Veranstaltungsreihe mit zehn Festen und 30 Kirchenführungen.

Mit einer neuen Initiative will das Land Steiermark den Landesfeiertag am 19. März beleben. Am 24. Februar 2026 präsentierten Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) und Vertreter der volkskulturellen Verbände in Graz das Programm der Reihe „Steirer feiern – Josefitag(e) in der Steiermark“. Geplant sind heuer rund um den Josefitag zehn festliche Veranstaltungen sowie 30 kirchliche Führungen. Zwischen 19. und 21. März gehen die Feste in allen Regionen über die Bühne. Im Mittelpunkt stehen regionaltypisches Brauchtum, volkskulturelle Konzerte, regionale Kulinarik und das steirische Lebensgefühl.

Von Bad Aussee bis Mureck

Das Programm spannt einen Bogen durch die gesamte Steiermark. So gibt es etwa das traditionelle Josefisingen in Bad Aussee, den Josefimarkt in St. Josef in der Weststeiermark sowie Chor- und Musikkonzerte volkskultureller Vereine in Bruck an der Mur oder Mureck. Ziel ist es, den Landesfeiertag wieder stärker ins Bewusstsein der Steirerinnen und Steirer zu bringen und bestehende Strukturen zu nutzen. Gleichzeitig soll die Zusammenarbeit zwischen den unterschiedlichen Verbänden und Sparten langfristig gestärkt werden.

©Land Steiermark/ Laimer LH Mario Kunasek (4.v.l.) und Simon Koiner-Graupp, Geschäftsführer der Volkskultur Steiermark GmbH, mit der Abordnung der Volkskultur ©Land Steiermark/ Laimer LH Mario Kunasek (li.) und Simon Koiner-Graupp, Geschäftsführer der Volkskultur Steiermark GmbH, präsentierten das Programm der neuen Veranstaltungsreihe „Steirer feiern – Josefitage in der Steiermark”

30 kostenlose Kirchenführungen

Auch in den Kirchen wird der Landespatron sichtbar. Am Josefitag selbst, dem 19. März, laden ehrenamtliche Kirchenführerinnen und Kirchenführer zu kostenlosen Führungen in 30 steirischen Kirchen ein. Dabei steht das Leben und Wirken des heiligen Josef sowie seine Darstellung als Landespatron im Mittelpunkt.

Gstanzlwerkstatt und Flashmob

Eine besondere Aktion startet das Steirische Volksliedwerk: Rund um den Josefitag 2026 wird eine „Steirische Gstanzlwerkstatt“ ins Leben gerufen. Alle sind eingeladen, eigene Gstanzln – vierzeilige Steirerweisheiten oder persönliche Ansichten – einzusenden. Diese sollen in die Gstanzlsammlung des Steirischen Volksliedarchivs aufgenommen werden und so zur Sicherung und Weiterentwicklung des musikalischen Erbes beitragen. Bereits eine Woche vor dem Josefitag geben rund 120 Schulkinder aus sechs steirischen Schulen den Auftakt. Gemeinsam mit den „Pagger Buam“ wollen sie im Rahmen eines Volkstanz-Flashmobs den Landhaushof in Graz mit ihren Tanzschritten zum Leben erwecken.

„Klares Bekenntnis zu unserer Heimat“

Kunasek betonte bei der Präsentation: „Diese Volkskultur-Initiative ,Steirer feiern – Josefitag(e) in der Steiermark´ ist ein Beitrag zur Belebung des Steirischen Landesfeiertages. Dieser Anspruch wurde auch im aktuellen Regierungsprogramm festgeschrieben. So soll und wird Tradition sowie unser Brauchtum nicht nur bewahrt, sondern spürbar erlebt und an die nächsten Generationen weitergegeben. Für die Steiermärkische Landesregierung ist die Stärkung des Josefitages ein klares Bekenntnis zu unserer Heimat und Auftrag, unsere steirischen Landessymbole verstärkt im Bewusstsein der Bevölkerung zu verankern.” Auch Simon Koiner-Graupp, Geschäftsführer der Volkskultur Steiermark GmbH, unterstrich die Bedeutung der Initiative: „Die Sicht- und Hörbarmachung steirischer Kultur und Identität rund um unseren Landesfeiertag ist den volkskulturellen Verbänden und uns als Volkskultur Steiermark ein großes Anliegen. Daher freuen wir uns, heuer den Startschuss für diese Initiative geben zu dürfen und diese kulturelle Belebung des steirischen Landesfeiertages in den kommenden Jahren weiter ausbauen zu dürfen!” Das gesamte Programm sowie weitere Informationen sind unter www.josefitag.at abrufbar.