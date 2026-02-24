Bis zu 750 Euro Förderung für deine Bachelor- bis Doktorarbeit

Die Arbeiterkammer Steiermark unterstützt wissenschaftliche Arbeiten von Studierenden mit Hauptwohnsitz in der Steiermark. Je nach Abschluss werden zwischen 250 und 750 Euro ausbezahlt. Die aktuelle Frist läuft bis 31. Juli 2026.

Die Arbeiterkammer (AK) Steiermark fördert Bachelor-, Diplom-, Masterarbeiten und Dissertationen, die bereits approbiert wurden. Die finanzielle Unterstützung beträgt 250 Euro für Bachelorarbeiten, 500 Euro für Diplom- und Masterarbeiten sowie 750 Euro für Dissertationen. Gefördert werden Arbeiten, deren Inhalte für die Aufgabenbereiche der AK von Relevanz sind. Die Förderrunde beginnt am 1. Jänner und endet am 31. Juli 2026.

Voraussetzungen für die Einreichung

Die eingereichte Arbeit muss zwischen August 2025 und Juli 2026 im Rahmen eines ordentlichen oder ordentlich konsekutiven Studiums erstellt und approbiert worden sein. Voraussetzung ist außerdem, dass sie an einer österreichischen Hochschule, Fachhochschule oder Pädagogischen Hochschule verfasst wurde. Antragsteller müssen ihren Hauptwohnsitz in der Steiermark haben und eine österreichische Hochschule besucht haben. Zusätzlich muss entweder die einreichende Person selbst oder ein Elternteil Mitglied der Arbeiterkammer Steiermark sein.

Erforderliche Unterlagen

Dem Antrag sind mehrere Dokumente beizulegen. Dazu zählen ein gebundenes Exemplar der Arbeit, die Beurteilung sowie ein Abstract im Umfang von einer bis maximal fünf Seiten. Weiters erforderlich sind ein kurzes Antragsschreiben mit Hinweis auf die thematische Relevanz für die AK sowie ein tabellarischer Lebenslauf. Ist die Lebensgefährtin oder der Lebensgefährte Mitglied der AK Steiermark, sind die Meldezettel beider Personen vorzulegen.

Mögliche Themenbereiche

Die Förderung umfasst Arbeiten aus unterschiedlichen Bereichen mit Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbezug. Dazu zählen unter anderem Arbeits- und Sozialrecht, Vereinbarkeit von Beruf und Familie, Frauen- und Gleichstellungsthemen, Gesundheit, Pflege und Betreuung. Weitere Themenfelder sind Konsumentenschutz und -erziehung, Verschuldung privater Haushalte, Erwachsenen- und Berufsbildung, Bildungspolitik, Arbeitswelt und Schule sowie die Geschichte der Arbeit und der Arbeiterbewegung. Auch Fragestellungen zu Arbeitswissenschaft, Ergonomie, Arbeitssicherheit, Arbeitsmarkt, Einkommensverteilung, Qualifikationsbedarf oder zu wirtschaftlichen Entwicklungen mit Arbeitnehmerinnen- und Arbeitnehmerbezug können eingereicht werden. Hier erfährst du mehr.