Kapfenberg: Drohne im Einsatz nach Felssturz auf der B20

Nächtlicher Einsatz in Turnau: Nach einem Felssturz auf der B20 rückte am 23. Februar das Drohnenteam des BFV Bruck/Mur aus. Mit modernster Technik wurde der Hang aus der Luft kontrolliert.

Kurz vor 22 Uhr am Montag, dem 23. Februar, wurde es in Kapfenberg ernst: Das Drohnenteam und das ELF der FF Turnau wurden von der zuständigen Feuerwehr Thörl zu einem Felssturz auf der B20 alarmiert. Der Bereich musste rasch überprüft werden. Vor Ort verschaffte sich das Team mithilfe der Drohne einen Überblick über die Lage. Der Hang oberhalb der Schadensstelle wurde aus der Luft inspiziert. Gleichzeitig leuchtete die Drohne das Gelände für die Einsatzleitung aus. So konnte kontrolliert werden, ob sich noch loses Gestein im Hang befindet.

©Feuerwehr der Stadt Kapfenberg Mithilfe der Drohne wurde das Gelände oberhalb der Schadensstelle für die Einsatzleitung ausgeleuchtet. ©Feuerwehr der Stadt Kapfenberg Mehrere Feuerwehren aus dem Bezirk standen beim nächtlichen Einsatz am 23. Februar im Einsatz.

Mehrere Feuerwehren beteiligt

Im Einsatz stand das Drohnenteam des Bereichsfeuerwehrverbandes Bruck/Mur. Dieses setzt sich aus Mitgliedern der FF Kapfenberg-Stadt, der FF Diemlach und der FF St. Marein im Mürztal zusammen. Durch den gezielten Einsatz der Drohne konnte der betroffene Bereich rasch überprüft werden. Die Bilder aus der Luft unterstützten die Einsatzleitung direkt bei ihren Entscheidungen.