©Freiwillige Feuerwehr Wies
Foto auf 5min.at zeigt die Freiwillige Feuerwehr Wies bei einem Einsatz.
Eine Birke brach auf die Hochspannungsleitung und fing Feuer.
Wies/Deutschlandsberg
24/02/2026
Einsatz in Buchegg

Wies: Birke brach auf Hochspannungsleitung und fing Feuer

Kurz vor Mittag stand in Buchegg plötzlich eine Birke in Flammen und zwar nicht am Boden, sondern direkt auf einer Hochspannungsleitung. Die Feuerwehr Wies musste ausrücken und den Gefahrenbereich absichern.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(140 Wörter)

„Baum brennt auf Hochspannungsleitung“ – mit dieser Meldung wurde die Freiwillige Feuerwehr Wies am Sonntag, dem 22. Februar, kurz vor Mittag nach Buchegg alarmiert. Wie die Florianis schildern, ist „eine Birke auf die Hochspannungsleitung gebrochen und hatte dort Feuer gefangen“. Der Brand entstand also nicht am Waldboden, sondern in luftiger Höhe – direkt an der stromführenden Leitung.

©Freiwillige Feuerwehr Wies
©Freiwillige Feuerwehr Wies
Die Feuerwehr Wies sperrte den Bereich großräumig ab.
©Freiwillige Feuerwehr Wies
©Freiwillige Feuerwehr Wies
Zwölf Kameraden standen rund zwei Stunden im Einsatz.

Bereich großräumig gesperrt

Die Lage war gefährlich. Deshalb wurde „der Bereich großräumig abgesperrt“, berichtet die Freuerwehr weiter. Erst nachdem die Energie Steiermark die Leitung freigeschaltet hatte, konnte weitergearbeitet werden. „Nach Freischaltung durch die Energie Steiermark konnte der Baum entfernt werden“, heißt es vonseiten der Feuerwehrleute. „Die Feuerwehr Wies stand mit zwei Fahrzeugen und zwölf Kameraden rund zwei Stunden im Einsatz“, so die Freiwillige Feuerwehr Wies abschließend.

