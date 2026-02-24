Schneefall legt B72 lahm: Auto im Graben, LKW stecken fest

Heftiger Schneefall hat am Dienstag in den frühen Morgenstunden auf der B72 Richtung Alpl für mehrere Einsätze gesorgt. Ein Auto landete im Straßengraben, mehrere LKW blieben auf der Strecke hängen.

Um 7.28 Uhr heulten in Krieglach (Bruck-Mürzzuschlag, Steiermark) die Sirenen. Die Alarmmeldung lautete „T03-VU-Berg.-Öl“. Ziel war die B72 in Fahrtrichtung Alpl. „In den frühen Morgenstunden wurde die Feuerwehr Krieglach mittels Sirenenalarm zu einer Fahrzeugbergung auf die B72 in Fahrtrichtung Alpl alarmiert“, so die Freiwillige Feuerwehr Krieglach. Schon bei der Anfahrt verschärfte sich die Situation. Der Schneefall wurde immer intensiver, die Fahrbahn zunehmend rutschig. Mehrere LKW kamen auf der Strecke nicht mehr weiter.

Autofahrerin kommt von Fahrbahn ab

Eine Pkw-Lenkerin geriet auf der schneebedeckten Straße ins Rutschen. Das Fahrzeug drehte sich und kam im angrenzenden Straßengraben zum Stillstand. Verletzt wurde dabei niemand. Mithilfe des Krans barg die Feuerwehr das Auto aus dem Graben. Anschließend konnte die Lenkerin ihre Fahrt selbstständig fortsetzen.

©Freiwillige Feuerwehr Krieglach Eine Autolenkerin kam auf der schneebedeckten B72 von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben.

LKW aus Gefahrenbereich gebracht

Parallel dazu begann das Wechselladefahrzeug mit dem Abschleppen der hängengebliebenen LKW. Die Lastwagen wurden aus dem Gefahrenbereich entfernt, um die Befahrbarkeit der B72 wiederherzustellen. Die Feuerwehr sicherte die Unfallstelle ab, unterstützte beim Kettenlegen und führte die Bergungen durch. Im Einsatz stand auch die Polizei Krieglach. Weitere Feuerwehren waren nicht beteiligt.