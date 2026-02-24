Frühlingsgruß im Februar: Bis zu 15 Grad in der Steiermark

Am Mittwoch, dem 25. Feburar 2026, setzt sich in der Steiermark von Westen her Hochdruckeinfluss durch. „Bei sehr warmen Luftmassen kündigen sich mit Sonnenschein frühlingshafte 11 bis 15 Grad an“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Mit der milden Luft wird es verbreitet sonnig und deutlich wärmer als zuletzt – ein Vorgeschmack auf den Frühling mitten im Februar.