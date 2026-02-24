Skip to content
Sonne und milde Luft sorgen für frühlingshafte Temperaturen in der Steiermark.
24/02/2026
Frühlingsgruß im Februar: Bis zu 15 Grad in der Steiermark

Die Steiermark bekommt am Mittwoch einen Hauch von Frühling. Hochdruck und milde Luft bringen viel Sonne.

von Julia Waldhauser Teamfoto von 5min.at: Julia Waldhauser ist für die Online-Redaktion Graz tätig.
1 Minute Lesezeit(68 Wörter)

Am Mittwoch, dem 25. Feburar 2026, setzt sich in der Steiermark von Westen her Hochdruckeinfluss durch. „Bei sehr warmen Luftmassen kündigen sich mit Sonnenschein frühlingshafte 11 bis 15 Grad an“, so die Meteorologen der Geosphere Austria. Mit der milden Luft wird es verbreitet sonnig und deutlich wärmer als zuletzt – ein Vorgeschmack auf den Frühling mitten im Februar.

