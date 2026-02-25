Überschlag auf S6: Feuerwehr rettet eingeklemmten Mann – schwer verletzt

In der Nacht auf Mittwoch krachte ein 35-Jähriger mit seinem Auto auf der S6 gegen einen Anpralldämpfer. Sein Wagen überschlug sich und blieb am Dach liegen. Die Schnellstraße war komplett gesperrt.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 25. Februar 2026, kam es auf der S6 Semmering Schnellstraße zu einem Verkehrsunfall. Eine Person wurde dabei schwer verletzt.

Kurz vor Mitternacht kam es am Knoten Bruck an der Mur im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 35-jähriger Autofahrer prallte aus noch ungeklärter Ursache gegen einen sogenannten Anpralldämpfer. Durch die Wucht des Aufpralls geriet das Fahrzeug ins Schleudern. In weiterer Folge überschlug sich das Auto und blieb auf dem Dach liegen. Eine nachkommende 26-jährige Autolenkerin musste ausweichen und touchierte dabei das verunfallte Fahrzeug. Sie blieb sofort stehen und setzte die Rettungskette in Gang. Die Frau blieb unverletzt. Ihr rasches Handeln sorgte dafür, dass Hilfe schnell vor Ort war.

Feuerwehr befreit eingeklemmten Mann

Der 35-Jährige war in seinem Fahrzeug eingeklemmt. Die Freiwillige Feuerwehr Bruck an der Mur rückte aus und befreite ihn unter Einsatz eines schweren Bergungsgerätes aus dem Wrack. Der Mann erlitt schwere Verletzungen. Nach der Erstversorgung wurde er mit dem Rettungshubschrauber ins LKH Graz geflogen.

S6 komplett gesperrt

Für die Dauer des Einsatzes musste die S6 Semmering Schnellstraße im Bereich des Knotens Bruck an der Mur vollständig gesperrt werden. Wie es genau zu dem Unfall kommen konnte, ist derzeit noch unklar.