Fahrzeugbrand in Thörl – Brand drohte Garage zu erfassen

In Thörl stand am Dienstagabend ein Auto in Vollbrand. Die Flammen drohten bereits auf eine Garage und eine Hecke überzugreifen. 34 Feuerwehrleute waren im Einsatz, um Schlimmeres zu verhindern.

Am Dienstag, dem 24. Februar, um 22.50 Uhr, wurden die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehren Thörl über Sirenenalarm zu einem Fahrzeugbrand gerufen. Unverzüglich rückte man mit zwei Fahrzeugen zum Einsatzort aus. Noch während der Anfahrt kam die nächste Information: Die Landesleitzentrale in Lebring meldete, dass der Brand auf die naheliegende Garage überzugreifen drohte. Die Lage war ernst.

Nachbarfeuerwehr nachalarmiert

Aufgrund dieser Gefahr entschied man sich, zusätzlich die Freiwillige Feuerwehr Aflenz nachzualarmieren. Als die ersten Kräfte eintrafen, stand das Fahrzeug bereits in Vollbrand. Zudem hatte das Feuer schon auf die angrenzende Hecke übergegriffen. Glücklicherweise befand sich zu diesem Zeitpunkt niemand mehr im Wagen. Damit konnte sich die Feuerwehr voll auf die Brandbekämpfung konzentrieren.

©Freiwillige Feuerwehr Thörl Die Flammen griffen auch auf eine angrenzende Hecke über. ©Freiwillige Feuerwehr Thörl 34 Kameraden der Feuerwehren Thörl und Aflenz standen im Einsatz.

Löscharbeiten unter Atemschutz

Sofort begann man mit den Löscharbeiten sowie dem Brandschutz der Nachbarobjekte. Der Brand des Fahrzeugs wurde mittels schwerem Atemschutz und einem Mittelschaumrohr bekämpft. Währenddessen standen die Kameraden der Feuerwehr Aflenz als Rettungstrupp bereit. Durch das rasche Eingreifen zeigte die Brandbekämpfung schnell Wirkung.

Glutnester kontrolliert

Zum Glück konnte das Feuer zügig gelöscht werden. Als Sicherheitsmaßnahme wurde anschließend mit einer Wärmebildkamera nach möglichen Glutnestern und weiteren Wärmequellen gesucht. Neben 34 Kameraden der Feuerwehren Thörl und Aflenz standen auch die Polizei Thörl sowie das Rote Kreuz im Einsatz. So die Freiwillige Feuerwehr Thörl.