Nur noch zwei Tage: So holst du dir bis zu 340 Euro vom Land

340 Euro vom Land, doch dafür bleiben nur mehr zwei Tage Zeit. Der Heizkostenzuschuss kann nur noch bis Freitag, 27. Februar, beantragt werden. Danach ist die Frist endgültig vorbei.

Nur noch bis 27. Februar können steirische Haushalte den Heizkostenzuschuss in Höhe von 340 Euro bei ihrer Wohnsitzgemeinde beantragen.

Nur noch bis 27. Februar können steirische Haushalte den Heizkostenzuschuss in Höhe von 340 Euro bei ihrer Wohnsitzgemeinde beantragen.

Wer sich den Heizkostenzuschuss des Landes Steiermark sichern will, muss jetzt handeln. Die Steiermärkische Landesregierung hatte die Unterstützung am 16. Oktober 2025 beschlossen – mit 340 Euro pro Haushalt. Bis inklusive Freitag, dem 27. Februar 2026, kannst du den Antrag stellen. Danach ist Schluss. Für tausende steirische Haushalte geht es dabei um eine spürbare Entlastung in der Heizsaison.

Hier stellst du den Antrag

Beantragt wird der Zuschuss bei deiner Wohnsitzgemeinde. Also am Gemeindeamt oder Stadtamt. In Graz sind die Servicezentren und Servicestellen der Stadt zuständig. Wichtig ist, dass dein Antrag rechtzeitig eingebracht wird. Wer die Frist versäumt, kann die Unterstützung für diese Heizperiode nicht mehr bekommen.

Diese Einkommensgrenzen gelten für den Heizkostenzuschuss: Die Einkommensobergrenzen wurden an das aktuelle EU-SILC-Niveau angepasst. Maßgeblich ist das Nettoeinkommen aller Personen im Haushalt. Die Grenzen: 1.661 Euro für einen Ein-Personen-Haushalt

2.492 Euro für Haushaltsgemeinschaften

plus 498 Euro für jedes Kind im Haushalt, für das Familienbeihilfe bezogen wird

Berechnet wird das monatliche Einkommen, indem das Jahresnettoeinkommen inklusive Sonderzahlungen durch zwölf geteilt wird.

Fragen? Hier bekommst du Hilfe

Alle Details stehen in der Richtlinie für den Heizkostenzuschuss des Landes Steiermark. Bei Fragen hilft das Sozialservice weiter – per E-Mail oder kostenlos unter 0800/20 10 10. Fakt ist: Zwei Tage bleiben noch, um sich 340 Euro zu sichern. Wenn du die Voraussetzungen erfüllst, solltest du jetzt keine Zeit mehr verlieren.