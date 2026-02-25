Rad-Saison startet: So machst du dein Fahrrad fit

Drei von vier Haushalten in der Steiermark besitzen zumindest ein funktionstüchtiges Fahrrad. Gleichzeitig sind viele Autofahrten erstaunlich kurz: Vier von zehn Autofahrten sind kürzer als fünf Kilometer, sechs von zehn sogar unter zehn Kilometer. Strecken also, die gut mit dem Rad zu bewältigen wären. „Sitzen ist das neue Rauchen“, wird von medizinischer Seite auf die negativen Folgen von Bewegungsmangel aufmerksam gemacht. „Wer kürzere Alltagswege möglichst oft mit dem Fahrrad fährt, kommt regelmäßig auf eine gesunde Portion Bewegung. Mit dem Rad mobil zu sein tut der eigenen Gesundheit gut, beugt vielen Erkrankungen vor und stärkt die Fitness“, weist VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky auf den vielfachen Gesundheitsnutzen von Radfahren hin. Gerade jetzt, wo die Temperaturen steigen, holen viele ihr Rad aus dem Keller oder aus der Garage. Andere sind ohnehin das ganze Jahr über unterwegs. Für alle gilt: Ein genauer Blick auf das Fahrrad zahlt sich aus.

Service nach der Winterpause

Nach Monaten im Keller oder im Wintereinsatz braucht dein Rad Aufmerksamkeit. Der VCÖ betont, dass vor der ersten Ausfahrt unbedingt ein Servicecheck gemacht werden soll. Zuerst heißt es reinigen und die Reifen aufpumpen. Danach solltest du kontrollieren, ob alle Schrauben fest sitzen. Besonders wichtig sind die Bremsen: Sind sie richtig eingestellt? Sind die Bremsbacken in gutem Zustand? Auch die Beleuchtung vorne und hinten muss einwandfrei funktionieren. Nicht vergessen: Die Kette mit einem Tuch reinigen und bei Bedarf wachsen oder ölen. Überschüssiges Öl danach wieder abwischen. Bei E-Fahrrädern ist vor der ersten Fahrt der Akku vollständig aufzuladen, die Kontaktstellen sind zu reinigen und gründlich zu trocknen.

Reflektoren, Sattel und Schaltung prüfen

Zur Sicherheit gehört auch die richtige Ausstattung. Das Fahrrad muss mit allen vorgeschriebenen Reflektoren ausgerüstet sein: vorne ein weißer, hinten ein roter Reflektor, dazu Rückstrahler an den Pedalen sowie Speichenreflektoren oder reflektierende Streifen in den Reifen. Auch die Sattelhöhe sollte passen. Wenn du den Fuß mit der Ferse auf das Pedal stellst, sollte das Bein am entferntesten Punkt der Kurbelumdrehung fast völlig gestreckt sein. Zusätzlich empfiehlt der VCÖ, Speichen und Schaltung zu kontrollieren und die Reifen mit ausreichend Luft zu befüllen. Ein geringerer Rollwiderstand erleichtert das Fahren.

Regelmäßiges Service verlängert die Lebensdauer

Egal ob dein Fahrrad im Winter im Einsatz war oder nicht: Ein regelmäßiger Check ist wichtig. Der VCÖ rät, das Fahrrad zumindest einmal im Jahr in ein Fahrradfachgeschäft zum Service zu bringen. So werden Materialschäden rechtzeitig erkannt, und die Lebensdauer des Fahrrads wird verlängert. Neben dem Zustand des Rades spielt auch die Infrastruktur eine Rolle. „Gemeinden und Städte, die durch ihre Verkehrsplanung gute Bedingungen zum Radfahren schaffen, werden von der Bevölkerung mit mehr Radverkehr belohnt und profitieren davon mehrfach. Weniger Autoverkehr bedeutet weniger Verkehrsprobleme und es wird die lokale Wirtschaft gestärkt. Denn für Einkäufe mit dem Fahrrad fährt man in der Regel nicht fort, sondern kauft im Ort“, stellt VCÖ-Expertin Katharina Jaschinsky abschließend fest. Weitere Tipps zum Fahrrad-Check findest du auf www.vcoe.at.