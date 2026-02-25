Schadstoffaustritt: Bagger verlor Öl am Murufer

Am Sonntagnachmittag rückten mehrere Feuerwehren nach Pernegg an der Mur aus: Ein Bagger verlor nach einem Defekt Betriebsmittel direkt am Murufer.

Am Montag, dem 23. Februar, um 17.12 Uhr schrillten in Pernegg an der Mur (Steiermark) die Sirenen. Grund war ein Schadstoffaustritt am Murufer. Wie die Freiwillige Feuerwehr Pernegg an der Mur berichtet, verlor ein Bagger nach einem technischen Defekt Betriebsmittel.

Mehrere Einsatzkräfte vor Ort

„Mittels Sirenenalarm wurden wir gemeinsam mit dem Gefahrstoffestützpunkt des BFV Bruck, der FF Bruck, am 23. Feburar um 17.12 nach Pernegg alarmiert. Am Murufer verlor ein Bagger nach einem technischen Defekt Betriebsmittel“, so die Freiwillige Feuerwehr Pernegg an der Mur. Im Einsatz standen das KRFS-Tunnel, das TLFA sowie das MTFA mit insgesamt 13 Mann. Auch die FF Bruck war mit drei Fahrzeugen vor Ort, ebenso die Polizei. Gemeinsam wurde die Lage am Ufer der Mur beurteilt.

Entwarnung nach Rücksprache

Nach Rücksprache mit der Landeswarnzentrale wurde der Umwelteinsatzdienst FA15 der steirischen Landesregierung alarmiert. Erst nach dieser Abstimmung konnte Entwarnung gegeben werden. „Nach Rücksprache mit der Landeswarnzentrale, welche den Umwelteinsatzdienst FA15 der steirischen Landesregierung alarmierte, konnte Entwarnung gegeben werden. Nach Freigabe der FA15 konnten wir wieder ins Rüsthaus einrücken“, heißt es weiter vonseiten der Feuerwehr. Nach dem Einsatz rückten die Kräfte wieder ins Rüsthaus ein. Die Reparatur des Baggers wurde durch den Besitzer veranlasst. Weitere Maßnahmen waren laut Feuerwehr nicht erforderlich.