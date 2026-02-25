3,3 Millionen Euro Passiva: Steirische Baufirma insolvent

Die Markus Kern & Co Erdbau und Transport GmbH aus Straß hat ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. 123 Gläubiger und 31 Dienstnehmer sind betroffen. Die Passiva liegen bei rund 3,3 Millionen Euro.

Jetzt ist es offiziell: Die Markus Kern & Co Erdbau und Transport GmbH mit Sitz in Straß in der Steiermark hat beim Landesgericht für ZRS Graz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt. Laut Alpenländischem Kreditorenverband (AKV) heißt es: „Die Markus Kern & Co Erdbau und Transport GmbH mit Sitz in Straß in der Steiermark hat beim LG für ZRS Graz ein Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung beantragt.“ Dem Antrag wurde bereits stattgegeben. Zur Insolvenzverwalterin wurde die Kanzlei Kohlfürst Rechtsanwalts GmbH bestellt, vertreten durch Stefan Kohlfürst in Graz. Am Mittwoch, dem 25. Februar 2026, wurde das Verfahren eröffnet, wie AKV und Kreditschutzverband von 1870 informieren.

123 Gläubiger betroffen

Von der Insolvenz sind 123 Gläubiger sowie 31 Dienstnehmer betroffen. Das Unternehmen wurde 2014 gegründet. Tätig ist der Betrieb im Bereich Erdbau und Recycling. Angeboten werden Dienstleistungen in den Bereichen Erdbau, Transport, Abbruch und Rückbau inklusive Recycling von Baumassen. Zum Zeitpunkt der Eröffnung waren 31 Mitarbeiter beschäftigt.

Millionen-Passiva

Die finanziellen Schwierigkeiten sind erheblich. Die Passiva zu Liquidationswerten werden mit rund 3.318.000 Euro beziffert. Dem gegenüber stehen Aktiva von rund 483.000 Euro. Ein großer Teil der Verbindlichkeiten betrifft Kreditinstitute sowie offene Forderungen aus Lieferungen und Leistungen. Als Ursachen nennt man strukturelle Veränderungen in der Baubranche seit der Covid-19-Pandemie. Gestiegene Zinsbelastungen und längere Genehmigungsverfahren hätten zu Projektverschiebungen und Absagen geführt. Zudem werden erhöhte Personal-, Treibstoff- und Betriebskosten angeführt.

Großauftrag nicht kostendeckend

Auch ein Großauftrag habe sich laut Angaben nicht als kostendeckend erwiesen, da Mehrkostenforderungen nicht anerkannt worden seien. Zusätzlich seien mehrere Aufträge abgesagt oder verschoben worden. Derzeit fehle die ausreichende Liquidität, um alle fälligen Verbindlichkeiten zu begleichen. Trotz Restrukturierungsmaßnahmen und einer Verkleinerung des Betriebs reichte es nicht, um die finanzielle Lage zu stabilisieren.

Fortführung geplant

Das Unternehmen soll fortgeführt werden. Den Gläubigern wird ein Sanierungsplanvorschlag unterbreitet, der eine Quote von 20 Prozent vorsieht, zahlbar binnen 24 Monaten. Die Anmeldefrist für Forderungen läuft bis 9. April 2026. Die Berichts- und Prüfungstagsatzung findet am 23. April 2026 statt, die Sanierungsplantagsatzung ist für den 21. Mai 2026 angesetzt. Forderungen können ab sofort über den AKV angemeldet werden.