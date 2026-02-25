Auto krachte gegen Brückengeländer in Groß St. Florian

Am Dienstag kam ein Autofahrer in Markt Groß St. Florian von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein Brückengeländer. Der Mann wurde verletzt, Feuerwehr, Rettung und Polizei standen im Einsatz.

Um 13.42 Uhr am Dienstag, dem 24. Februar, wurde die Freiwillige Feuerwehr Markt Groß St. Florian zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Ein Autofahrer kam aus bislang unbekannter Ursache vermutlich aufgrund von Unachtsamkeit von der Fahrbahn ab. In Fahrtrichtung Unterbergla prallte das Fahrzeug schließlich gegen ein Brückengeländer. Dabei wurde der Lenker unbestimmten Grades verletzt.

Rettung und Polizei bereits vor Ort

Als die Einsatzkräfte eintrafen, befanden sich Rettungsdienst und Polizei bereits an der Unfallstelle. Die verletzte Person wurde vom Rettungsdienst medizinisch versorgt und weiter betreut. Genauere Angaben zur Schwere der Verletzungen liegen derzeit nicht vor.

©Freiwillige Feuerwehr Markt Groß St. Florian Die Feuerwehr Markt Groß St. Florian sicherte die Unfallstelle ab und barg das Fahrzeug mit dem LKWA-Kran. ©Freiwillige Feuerwehr Markt Groß St. Florian Nach der Bergung wurden ausgelaufene Betriebsmittel gebunden und die Fahrbahn gereinigt.

Fahrzeug mit Kran geborgen

Die Feuerwehr sicherte zuerst die Einsatzstelle umfassend ab und baute einen vorbeugenden Brandschutz auf. Danach wurde das verunfallte Fahrzeug mithilfe des LKWA-Krans geborgen und an einem sicheren Ort abgestellt. So konnte die Straße rasch wieder freigemacht werden.

Fahrbahn gereinigt, Einsatz beendet

Im Anschluss banden die Einsatzkräfte die ausgelaufenen Betriebsmittel und reinigten die Fahrbahn. Erst nach Abschluss aller Arbeiten wurde der Einsatz beendet. Unter der Leitung von HLM Moritz Purr standen LKWA-Kran, LFBA und TLFA im Einsatz. Auch Polizei und Rettung waren vor Ort.