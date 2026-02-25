Diese steirischen Kürbiskernöle werden seit 25 Jahren mit Gold prämiert

Die 100-köpfige Expertenjury stellt den heimischen Kürbiskernöl-Produzenten nach einem viertägigen Verkostungs-Marathon das bisher allerbeste Zeugnis aus. Zudem steigen Beliebtheit, Bekanntheit und Absatz des Grünen Goldes. Die Profiverkoster bewerteten die 484 eingereichten mehrfach anonym auf Herz und Nieren – konkret auf Farbe, Geschmack, Reintönigkeit und Konsistenz. Zudem standen die Kürbiskernöle im Labor auf dem Prüfstand.

Unglaubliche 436 (90 Prozent) der 484 getesteten Öle erlangten die Gold-Auszeichnung „Prämierter Steirischer Kernölbetrieb 2026“. Überdies erzielten 290 (67 Prozent oder zwei Drittel) der prämierten Kürbiskernöle sogar das absolute Punktemaximum. In die Besten-Liste schafften es drei Kalsdorfer Produzenten – sie haben 25 Jahre hindurch eine goldene Prämierungsauszeichnung bekommen. Herzliche Gratulation an: Gertraud und Christian Konrad, Bettina und Friedrich Edelman sowie Daniela und Erich Lienhart.

„Diese Spitzenleistungen sind die Früchte der jahrelangen Qualitätsoffensive der Landwirtschaftskammer für und mit den Kürbiskernöl-Produzenten“, unterstreicht Vizepräsidentin Maria Pein. Rund 1.300 Kernölproduzenten unterziehen sich seit Jahren Spezialschulungen, bei denen wichtige fachspezifische Themen wie Anbau, Sortenversuche, Kulturpflege, Ernte, Waschen, Trocknen oder die Lagerung der Kerne umfassend erörtert werden. Zudem ist die Landesprämierung die zentrale Qualitätsgarantie.

Kürbiskernöl als Aushängeschild der steirischen Landwirtschaft

„Die Prämierung unseres steirischen Kürbiskernöls ist weit mehr als ein Wettbewerb – sie ist ein starkes Bekenntnis zu Qualität, Regionalität und zur Leistung unserer bäuerlichen Familienbetriebe. Mit über 9.000 Hektar Anbaufläche ist der Ölkürbis eine tragende Säule der steirischen Landwirtschaft und sichert Wertschöpfung sowie Arbeitsplätze in unseren Regionen. Das steirische Kürbiskernöl g.g.A. steht europaweit für geprüfte Herkunft und höchste Qualität – dieses Versprechen wird tagtäglich eingelöst. Gerade in herausfordernden Zeiten braucht unser ‚grünes Gold‘ verlässliche politische Rahmenbedingungen und Planungssicherheit, damit diese Erfolgsgeschichte weitergeschrieben werden kann“, sagt Agrarlandesrätin Simone Schmiedtbauer.

©LK Steiermark/Fuchs Kürbiskernöl-Superstar 2026 Michael Konrad, Vizepräsidentin Maria Pein, Landesrätin Simone Schmiedtbauer und Kürbiskernöl-Superstar 2026 Erich Lienhart (v.l.n.r.)

Plus bei Anbauflächen 2026 erwartet, Erträge 2025 leicht über Prognosewert

„Die Kürbiskernernte 2025 fiel etwas besser aus als zunächst aufgrund der Trockenheit im Süden und Südwesten des Landes erwartet“, unterstreicht Josef Trummer, Obmann-Stellvertreter der Gemeinschaft Steirisches Kürbiskernöl. Statt der ursprünglich prognostizierten 650 Kilogramm Kerne pro Hektar wurden durchschnittlich 720 Kilo pro Hektar geerntet – damit liegt der Ertrag erfreulicherweise über dem Zehnjahresdurchschnitt (702 Kilo). Mit Blick in die Zukunft betonte Trummer: „Die Lager der Direktvermarkter und Ölmühlen sind unterschiedlich voll. Nach dem leichten Rückgang der Anbaufläche im Jahr 2025, erwarten wir für 2026 wieder einen Flächenzuwachs von rund 10 Prozent. Die Preise für Steirisches Kürbiskernöl g.g.A. bleiben weitgehend stabil.“