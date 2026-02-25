Vorreiter: KAGes digitalisierte Datenaustausch mit Sozialversicherungen

Als Anfang 2025 der Versand von Gesundheitsdaten per Fax aus Gründen des Datenschutzes endgültig eingestellt werden musste, fand sich rasch eine Lösung zwischen KAGes und den niedergelassenen Ärzt*innen. Die größere Herausforderung stellte sich bei der Kommunikation mit den Sozialversicherungsträgern, die über ein eigenes Gesundheitspartnerportal erfolgen sollte, das sich aber für den Spitalsalltag nicht eignete. Nun konnte gemeinsam mit der Sozialversicherungs-Chipkarten Betriebs- und Errichtungsgesellschaft m.b.H. (SVC) eine nutzerfreundliche Lösung entwickelt werden, die zukünftig als allgemeiner Standard für alle Krankenanstaltenträger in Österreich gültig sein wird: das Gesundheitspartner-Interface. Nachrichten zwischen KAGes und den Sozialversicherungen wie Anträge auf Heilnahrung oder Kur- und Reha-Aufenthalte können nun anmeldungsfrei, komfortabel und datenschutzkonform übermittelt werden.

KAGes-eigene Software-Lösung

Mit Ende Jänner 2026 ging die KAGes als erster österreichischer Krankenanstaltenträger in all ihren Spitälern mit dieser eigenen Software-Lösung produktiv: Das in der Fachabteilung Medizininformatik entwickelte „Kommunikationscockpit“ bietet eine direkte Kommunikationsmöglichkeit über die bewährte Krankenhausoftware sowohl zu den Sozialversicherungen als auch zu den niedergelassenen Ärztinnen und Ärzten. „Der Einstieg erfolgt in beiden Fällen über dieselbe Nutzeroberfläche und ohne gesonderte Anmeldung, was für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter eine große Erleichterung darstellt. Die Datensicherheit bleibt dabei gewahrt“, erläutert Mag. Alexandra Smon-Stocker, Leiterin der KAGes-Fachabteilung für Medizininformatik.

Österreichweit Vorreiter

„Die KAGes steht für Innovation und Leadership und ist mit ihrer neuen Schnittstelle zu den Sozialversicherungsträgern einmal mehr österreichweit Vorreiter im Bereich der Digitalisierung“, betont KAGes-Vorstandsvorsitzender Univ.-Prof. Ing. Dr. Dr. h.c. Gerhard Stark. KAGes-Vorstand für Finanzen und Technik, Mag. DDr. Ulf Drabek, MSc MBA ergänzt: „Die KAGes-intern entwickelte Software-Lösung ersetzt bisherige, deutlich kompliziertere Formen des datenschutzkonformen Informationsaustauschs und schafft damit maximale Nutzerfreundlichkeit.“