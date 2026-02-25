Wohnsitz vorgetäuscht: Paar kassierte zu Unrecht 20.000 Euro

Eine 35-Jährige und ihr 48-jähriger Lebensgefährte stehen unter Verdacht, rund 20.000 Euro an Sozialleistungen zu Unrecht erhalten zu haben. Um einen eigenen Wohnsitz vorzutäuschen, war der Mann an einer anderen Adresse gemeldet.

Die 35-jährige Tatverdächtige aus dem Bezirk Leoben bezieht bereits seit September 2024 Sozialleistungen von der Bezirkshauptmannschaft (BH) Leoben. Ermittlungen der Polizei ergaben nun, dass ihr Lebensgefährte seit diesem Zeitraum unangemeldet in der gemeinsamen Wohnung lebt. Um einen eigenen Wohnsitz vorzutäuschen, war der Mann formal an einer anderen Adresse gemeldet.

Meldepflicht verletzt: Paar angezeigt

Trotz der bestehenden Meldeverpflichtung unterließ es die 35-Jährige, der Behörde die Haushaltszugehörigkeit ihres Partners sowie dessen Einkommen bekannt zu geben. Durch die Verschleierung der tatsächlichen Lebensumstände wurden die Sozialleistungen zu Unrecht ausgezahlt. Der BH Leoben entstand dadurch ein Gesamtschaden in der Höhe von etwa 20.000 Euro. Die beiden Tatverdächtigen wurden bei der Staatsanwaltschaft Leoben zur Anzeige gebracht.