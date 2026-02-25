„Schwarzer Humor“: Polizist bedrohte Kollegen mit Dienstwaffe

Ein 42-jähriger Exekutivbeamter in Graz wurde zu acht Monaten bedingter Haft verurteilt, nachdem er einen Kollegen mit seiner Dienstwaffe bedroht haben soll. Gegen das Urteil wurde Berufung eingelegt.

Der Angeklagte selbst bestritt eine Bedrohung und sprach von einer missverstandenen Geste, die Teil eines derben Scherzes gewesen sei.

In Graz ist am Mittwoch ein 42-jähriger Polizist zu acht Monaten bedingter Haft verurteilt worden, weil er einen Kollegen mit seiner Dienstwaffe bedroht haben soll. Der Vorfall ereignete sich, nachdem ein Gespräch zwischen den beiden Beamten wohl eskalierte. Zuvor soll es zu Sticheleien gegen den Angeklagten gekommen sein. Der 42-Jährige soll sich dadurch in seiner Ehre gekränkt gefühlt haben, zog plötzlich die Dienstwaffe und richtete sie auf seinen Kollegen.

Polizist in Graz verurteilt – Berufung eingelegt

Der Vorfall wurde zunächst nicht gemeldet. Erst später kamen die Vorkommnisse ans Licht, als Gerüchte die Runde machten und einen Vorgesetzten erreichen. Der Angeklagte selbst bestritt eine Bedrohung und sprach von einer missverstandenen Geste, die Teil eines derben Scherzes gewesen sei. Sein Verteidiger betonte, dass schwarzer Humor auf der Dienststelle nicht unüblich sei und kein Vorsatz zur Gefährdung vorlag. Nach der Verurteilung zu acht Monaten bedingter Haft legte der Polizist Berufung ein, die Staatsanwaltschaft hielt die Strafe für zu gering und legte ebenfalls Berufung ein. Das Urteil ist damit noch nicht rechtskräftig. Es gilt die Unschuldsvermutung.

