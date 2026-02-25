Liebes-Bilanz: Weniger Hochzeiten und mehr Scheidungen in der Steiermark

Im Jahr 2025 wurden in der Steiermark weniger Ehen geschlossen: Die Zahl sank um 6,7 Prozent im Vergleich zu 2024. Gleichzeitig stieg die Anzahl der Ehescheidungen in der Steiermark um 8,6 Prozent.

Im Jahr 2025 wurden in der Steiermark deutlich weniger Ehen geschlossen als im Vorjahr. Laut vorläufigen Zahlen von Statistik Austria sank die Zahl der Eheschließungen um 6,7 Prozent. Auch die Begründung eingetragener Partnerschaften ging stark zurück, und zwar um 14,7 Prozent im Vergleich zu 2024. Gleichzeitig stieg die Zahl der Scheidungen in der Steiermark um 8,6 Prozent.

Anstieg bei Scheidungen in der Steiermark

Auch Österreichweit gingen die Eheschließungen leicht zurück, von 45.810 im Jahr 2024 auf 44.502 im Jahr 2025. Vorläufigen Daten zufolge wurden 2025 außerdem 14.895 Ehen rechtskräftig geschieden, um 0,5 % weniger als 2024. Dabei ging die Zahl der Ehescheidungen im Vergleich zu 2024 in vier Bundesländern zurück, am deutlichsten in Wien (−5,8 %), Kärnten (−5,4 %) und Salzburg (−5,1 %). In der Steiermark (+8,6 %), im Burgenland (+8,2 %) und in Tirol (+6,6 %) wurden 2025 mehr Ehen als im Jahr davor geschieden.