Steiermark-Wetter: Am Donnerstag kommt die Sonne zum Vorschein

Gute Nachrichten: Der Donnerstag verläuft unter Hochdruckeinfluss halbwegs sonnig. „Am Vormittag hält sich im Südosten oder auch im Mürztal für einige Stunden auch Nebel. Neben Sonnenschein gibt es auch ein paar hohe Schleierwolken“, so die Prognose der GeoSphere. Die Temperaturen werden mit Höchsttemperaturen zwischen 12 und 15 Grad recht mild ausfallen.