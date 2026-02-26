Kind verletzt: Auto überschlug sich auf Fahrbahn

Am 25. Februar überschlug sich auf der L104 bei Mixnitz ein PKW und blieb auf dem Dach liegen. Ein Kind und eine weitere Person wurden verletzt

Am 25. Februar 2025 kam es auf der L104 bei Mixnitz im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag zu einem Verkehrsunfall. Ein PKW überschlug sich aus bislang ungeklärter Ursache und blieb auf dem Dach liegen.

Auto überschlug sich: Zwei Personen bei Unfall verletzt

Beim Eintreffen der Freiwilligen Feuerwehr Mixnitz war das Fahrzeug stark deformiert. Ein Kind und eine weitere Person wurden bereits von einem First Responder erstversorgt und anschließend dem Roten Kreuz übergeben. Beide wurden verletzt. Die Feuerwehr übernahm die Absicherung der Unfallstelle, richtete doppelten Brandschutz ein, regelte den Verkehr, band ausgelaufene Betriebsmittel und barg das Fahrzeug mit einer Seilwinde. Nach rund 1,5 Stunden konnte die L104 wieder für den Verkehr freigegeben werden.