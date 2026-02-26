Vierteitägige Großambulanz am Kulm: Rotes Kreuz im Dauereinsatz

Premiere am Kulm: Erstmals finden die Bewerbe der Nordischen Kombination und der Skiflug-Weltcup am selben Wochenende statt. Für das Rote Kreuz Steiermark bedeutet das eine vierteitägige Großambulanz.

Mehr als 110 Mitarbeiter:innen des Roten Kreuzes Steiermark stehen von 26. Februar bis 1. März bei der Skiflugschanze Kulm in Bad Mitterndorf im Einsatz, um die sanitätsdienstliche Betreuung der Fans sowie der Athlet:innen sicherzustellen. Die Versorgung der Bevölkerung sowie der Tourist:innen im Bezirk bleibt dabei selbstverständlich uneingeschränkt gewährleistet. „Bei der Premiere der Nordischen Kombination und des Skiflug-Weltcups am Kulm erwarten wir rund 15.000 Besucher:innen. Aus diesem Grund sind wir personell stark aufgestellt, um eine rasche und professionelle Versorgung jederzeit sicherzustellen“, erklärt Einsatzleiter und Bezirksrettungskommandant der Bezirksstelle Liezen, Gernot Leitner.

Starkes Sanitätsaufgebot für Athleten und Fans

Für die Sicherheit der Fans werden eine eigens eingerichtete Sanitätshilfsstelle sowie eine mobile Leitstelle und Einsatzzentrale direkt im Veranstaltungsgebiet betrieben welche sämtliche Rettungsmittel koordiniert. 4 mobile Sanitätsteams stehen mitten im Geschehen als feste Anlaufstellen bereit – schnelle Hilfe ist damit garantiert. „Hinzu kommt, dass wir als Rotes Kreuz Steiermark auch die Sanitätsdienstliche-Versorgung der Athlet:innen sicherstellen. Am Schanzenauslauf steht die sogenannte „Crash Crew“ in Bereitschaft – ein eigens eingerichteter Notfallcontainer für die Athlet:innen, besetzt mit einer Notarzt:in und Notfallsanitäter:innen“, erzählt Leitner.

Besondere Herausforderung im Vorfeld

Eine besondere Herausforderung bei der Versorgung der Bewerbe der Nordischen Kombination und des Skiflug-Weltcups am Kulm ist vor allem die umfangreiche Organisation und Planung im Vorfeld. Die Aufbauarbeiten für die sanitätsdienstliche Infrastruktur begannen bereits mehr als eine Woche vor der Veranstaltung. Im Unterschied zu anderen Sportgroßveranstaltungen – beispielsweise in Schladming – stellt insbesondere die Infrastruktur am Kulm eine besondere Herausforderung dar. Vor Ort stehen keine fixen Räumlichkeiten zur Verfügung, weshalb die gesamte Ambulanz- und Einsatzorganisation temporär im freien Gelände errichtet werden müssen. „Am Kulm schaffen wir die komplette Infrastruktur von Grund auf neu“, erklärt Leitner und ergänzt: „Allein für den Auf- und Abbau der Zelt- und Containerinfrastruktur sind rund 15 Rotkreuz-Mitarbeiter:innen im Einsatz.“

Sicherheitstipps vom Einsatzleiter

„Ich möchte alle Besucher:innen bitten, selbst zur Sicherheit beizutragen“, erklärt Leitner. „Achten Sie auf ältere Menschen, Kinder oder Personen, die Unterstützung benötigen – ein wachsames Auge kann im Ernstfall den entscheidenden Unterschied machen.“ Zudem empfiehlt das Rote Kreuz Steiermark auf gutes, rutschfestes Schuhwerk zu achten und sich – trotz erster Frühlingstemperaturen – ausreichend warm anzuziehen.