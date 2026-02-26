Steirische Betriebe präsentieren virtuell über 400 offene Lehrstellen

Next step: #Lehre geht in die nächste Runde: Das Format findet heuer vom 3. bis 6. März statt. 65 namhafte Betriebe aus Gewerbe, Handwerk und Industrie präsentieren dabei virtuell über 400 offene Lehrstellen.

65 renommierte Betriebe aus Gewerbe, Handwerk und Industrie präsentieren bei Next step: #Lehre über 400 offene Lehrstellen. Die größte Online-Lehrstellenbörse des Landes findet bereits zum siebenten Mal statt – heuer an vier Tagen vom 3. bis 6. März 2026 in vier steirischen Regionen. Die Betriebe liefern spannende Einblicke und ermöglichen Jugendlichen den direkten virtuellen Austausch. Veranstaltet wird der Online-Event vom AMS Steiermark, der WKO-Sparte Gewerbe und Handwerk sowie der Plattform „Die Industrie“.

Termine der Lehrstellenbörse: Dienstag, 3. März 2026, 08:35–13:00 Uhr: Region Obersteiermark

Mittwoch, 4. März 2026, 08:30–13:00 Uhr: Zentralraum Graz

Donnerstag, 5. März 2026, 08:30–13:00 Uhr: Region Oststeiermark

Freitag, 6. März 2026, 08:30–13:00 Uhr: Region West- und Südsteiermark Jugendliche, Schulklassen und Interessierte können bequem über Smartphone, Tablet, Laptop oder PC teilnehmen. Die digitale Lehrstellenbörse ist erreichbar unter: https://jobboerse.wifionline.at

Die Präsentationen der Betriebe bleiben anschließend sechs Monate online und können jederzeit nachgesehen werden. Vielfältig zeigt sich das Ausbildungsangebot bei den rund 400 offenen Lehrstellen – von Elektro-, KFZ- und Metalltechnik über Applikationsentwicklung und Betriebslogistik bis hin zu Chemieverfahrenstechniker_innen, Fliesenleger_innen und Rauchfangkehrer_innen. Neben regionalen Leitbetrieben nehmen auch internationale Konzerne wie Andritz, Knapp, Magna, AT&S, Sappi, Siemens und voestalpine teil. „Auch heuer bringen wir engagierte Betriebe und motivierte junge Menschen zusammen. Eine Lehre in Gewerbe, Handwerk oder Industrie schafft für Jugendliche ein starkes Fundament für ihren weiteren beruflichen Erfolg. Mit der größten Lehrstellenbörse des Landes eröffnen wir dafür erneut die besten Einstiegschancen“, betont der steirische AMS-Landesgeschäftsführer Karl Heinz Snobe.