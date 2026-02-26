Wollsdorf Leder: 25,6 Mio. Euro Forderungen geprüft

Nach der Insolvenz im Jänner wurden nun am Landesgericht für ZRS Graz Forderungen von rund 25,65 Millionen Euro geprüft. Während das Verfahren läuft, wird der Standort in der Oststeiermark Schritt für Schritt geschlossen.

Ende Jänner sorgte die Insolvenz von Wollsdorf Leder für einen Paukenschlag in der Oststeiermark. Nun gibt es neue Zahlen: Am 26. Februar 2026 fand am Landesgericht für ZRS Graz die Berichts- und Prüfungstagsatzung im Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung statt. Dabei wurden 510 Insolvenzforderungen geprüft. Insgesamt wurden Forderungen in der Höhe von 25.651.868,28 Euro angemeldet. Laut KSV1870 wurden davon 19.625.910,61 Euro als zu Recht bestehend anerkannt. Der Alpenländische Kreditorenverband (AKV) spricht von anerkannten Forderungen in Höhe von 19.531.640,02 Euro.

365 Jobs zu Beginn betroffen

Wie berichtet, hatte der Traditionsbetrieb mit Sitz bei Gleisdorf im Jänner Insolvenz angemeldet. Betroffen waren 365 Dienstnehmer sowie rund 660 Gläubiger. Als Hauptgrund wurden die anhaltenden Probleme in der Automobilzulieferindustrie genannt. Schon im Herbst hatte Wollsdorf Leder angekündigt, in der steirischen Zentrale massiv Stellen abzubauen und Teile der Produktion nach Mexiko zu verlagern. Seit 2019 wird dort bereits gefertigt.

Produktion wandert endgültig ab

Diese Verlagerung ist mittlerweile weit fortgeschritten. Laut AKV hat die Produktionsverlagerung nach Mexiko bereits im vergangenen Jahr begonnen und ist nicht mehr reversibel. Bis voraussichtlich 30. April 2026 soll die gesamte Produktion dorthin übersiedelt sein. Seit Mitte Februar läuft die etappenweise Schließung des Standortes Österreich. Die ersten Unternehmensbereiche im Nassbereich wurden bereits geschlossen beziehungsweise die Schließung beantragt. Weitere Teilbetriebsschließungen sollen folgen. Zum Zeitpunkt der Insolvenzeröffnung waren 361 Dienstnehmer beschäftigt. Nach Schließung des gesamten Nassbereiches werden noch 212 Mitarbeiter tätig sein. Im Falle einer positiven Sanierung sollen schließlich rund 50 Mitarbeiter in Österreich verbleiben, vor allem für Konzernsteuerung und den Handel mit Spezialleder.

20 Prozent Quote angeboten

Sowohl die operative Gesellschaft als auch die Holding hatten einen Sanierungsplan vorgelegt. Vorgesehen ist eine Quote von 20 Prozent für die Gläubiger, zahlbar binnen zwei Jahren ab Annahme des Plans. „Die Angemessenheit und Erfüllbarkeit des angebotenen Sanierungsplans wird vor der Abstimmungstagsatzung am 07.05.2026 noch einer detaillierten Überprüfung zu unterziehen sein“, erklärt Brigitte Peißl-Schickmair, Leiterin Insolvenz Graz. Laut AKV ist zudem von einer Erstreckung der für 26. März 2026 anberaumten Sanierungsplantagsatzung auszugehen. Grund dafür sind die geplanten Teilbetriebsschließungen und die beabsichtigte Verwertung von Vermögen zur Finanzierung der Quote.

Traditionsbetrieb seit 1936

Wollsdorf Leder wurde 1936 als „Weizer Gerberei Schmidt & Co“ gegründet und befindet sich bis heute in Familienbesitz. Das Unternehmen deckt laut eigenen Angaben die gesamte Wertschöpfungskette ab – von der Entwicklung des Materials bis hin zum Beledern und Nähen fertiger Bauteile. Wie es für den steirischen Traditionsbetrieb weitergeht, entscheidet sich in den kommenden Wochen.