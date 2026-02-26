3,64 Millionen Euro: Land Steiermark investiert in Feuerwehren

3,64 Millionen Euro fließen jetzt in neue Einsatzfahrzeuge, Geräte und moderne Schulungsräume in Lebring. Die Landesregierung hat die erste Tranche des 25,5-Millionen-Euro-Pakets für die steirischen Feuerwehren beschlossen.

Auf den Grundsatzbeschluss vom 23. Oktober 2025 folgt nun die Umsetzung: In der Regierungssitzung vom 26. Februar 2026 wurde die erste Tranche freigegeben. Insgesamt 3,64 Millionen Euro stehen damit bereit. Das Geld soll unter anderem in die Beschaffung moderner Einsatzfahrzeuge und Geräte fließen. Außerdem werden Schulungsräume in der Feuerwehr- und Zivilschutzschule in Lebring-St. Margarethen neu errichtet und modernisiert. Damit nimmt ein millionenschweres Paket nun konkret Fahrt auf.

25,5 Millionen Euro über sieben Jahre

Insgesamt unterstützt das Land Steiermark den Landesfeuerwehrverband mit 25,5 Millionen Euro. Die Auszahlung erfolgt über einen Zeitraum von sieben Jahren – in gleich hohen Beträgen. Mit der Freigabe der ersten Mittel unterstreicht die Landesregierung die konsequente Umsetzung des Vorhabens. Gleichzeitig setzt sie ein Zeichen der Unterstützung für rund 52.500 Feuerwehrmitglieder im Land. Sie stehen tagtäglich für die Sicherheit der Bevölkerung im Einsatz – bei Bränden, Unwettern oder technischen Einsätzen.

„Wir setzen sie auch konkret um“

Landeshauptmann Mario Kunasek (FPÖ) betont: „Wir reden nicht nur über Unterstützung, sondern wir setzen sie auch konkret um. Unsere Feuerwehren brauchen moderne Ausrüstung und eine starke Ausbildungsinfrastruktur, damit sie auch in Zukunft rasch und professionell helfen können. Dieses Geld ist eine gezielte Investition in die Sicherheit der Steirerinnen und Steirer.” Für ihn ist klar: Es geht nicht nur um Zahlen, sondern um die Sicherheit im ganzen Land.

©Land Steiermark/Andreas Resch Landeshauptmann Mario Kunasek: „Wir reden nicht nur über Unterstützung, sondern wir setzen sie auch konkret um.“

Lehren aus den Schneefällen

Auch Landeshauptmann-Stellvertreterin Manuela Khom (ÖVP) verweist auf aktuelle Ereignisse: „Nicht zuletzt die vielen Einsätze bei den schweren Schneefällen letzte Woche haben gezeigt, was wir an unseren Freiwilligen Feuerwehren haben. Es ist daher unsere Verantwortung, ihnen die bestmögliche Ausrüstung und zeitgemäße Ausbildungsbedingungen zur Verfügung zu stellen. Diese Investition ist daher nicht nur eine finanzielle Unterstützung, sondern ein klares Bekenntnis zur Sicherheit in der Steiermark.”