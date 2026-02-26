30 Millionen Euro: AT&S stärkt Standort in Fehring

Neben großen Investitionen am Unternehmenssitz in Leoben treibt AT&S auch die strategische Weiterentwicklung des Standorts Fehring konsequent voran. Nach einer Phase der Konsolidierung investiert das Unternehmen gezielt in zukunftsrelevante Geschäftsfelder und baut seine technologische Kompetenz weiter aus. Der Fokus in Fehring liegt auf Anwendungen in der E-Mobilität, bei Halbleitertestanlagen sowie in den Bereichen Medizin, Luft- und Raumfahrt und Defense.

Hohe Investitionen in Schlüsseltechnologien der Zukunft

Die Mittel fließen bis März 2027 in konkrete Zukunftsprojekte in Fehring: Rund 8,8 Millionen Euro werden in die Fertigung für Halbleitertestanlagen investiert. Weitere rund 10 Millionen Euro betreffen ein strategisches Projekt für innovative Wechselrichterlösungen im Bereich E-Mobility, bei dem AT&S als alleiniger Lieferant für einen deutschen Premiumhersteller fungiert. Zusätzlich werden rund 7 Millionen Euro in neue Fertigungstechnologien für technologisch anspruchsvolle Anwendungen investiert. Etwa 4 Millionen Euro dienen der Umsetzung von Nachhaltigkeitsmaßnahmen – darunter erneuerbare Energien, Recyclingkonzepte und die nachhaltige Wärmeversorgung im Rahmen des „Raus aus Gas“-Projekts. In den vergangenen zwei Geschäftsjahren hat AT&S bereits 16,5 Millionen Euro in den Standort investiert, weitere 14 Millionen Euro sind geplant.

AT&S weiter im Aufschwung

„Wir haben uns neu aufgestellt und investieren gezielt in Technologien mit hoher Zukunftsrelevanz. Rund 70 Prozent der Mittel fließen in innovative Produkte, die für unsere Kunden strategisch besonders wichtig sind“, sagt Christopher Hermann, Director Operations und Standortleiter in Fehring. „Diese Investitionen sind ein starkes Bekenntnis zum Standort, zur Region und zur Kompetenz unseres Teams. Die positive Entwicklung zeigt, dass wir mit unserer Strategie und klaren Kundenausrichtung auf dem richtigen Weg sind“, ergänzt AT&S Vorstandsvorsitzender CEO Michael Mertin. Mit dem Investitionsprogramm geht auch personelles Wachstum einher. 35 zusätzliche Mitarbeiter wurden bereits aufgenommen, insgesamt sind rund 50 neue Stellen geplant. Für 2026 ist zudem eine eigene Lehrlingswerkstatt vorgesehen, um den Fachkräftenachwuchs nachhaltig zu sichern. Mit diesem Ausbauschritt unterstreicht AT&S die strategische Bedeutung des Standorts Fehring und stärkt langfristig die Wettbewerbsfähigkeit des Unternehmens in Europa. AT&S Fehring zählt – gemessen am Umsatz – zu den größten Leiterplattenwerken Europas und profitiert zunehmend von der steigenden Nachfrage nach in Europa produzierten, sicherheitsrelevanten Hightech-Lösungen. Mit einer eigenen Engineering-Abteilung stärkt der Standort zudem seine Fähigkeit, neue Leiterplattentechnologien eigenständig zu entwickeln.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 26.02.2026 um 15:05 Uhr aktualisiert