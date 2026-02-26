Festnahme bei Parkplatz-Kontrolle: Opferstockdieb gefasst

Ein 34-Jähriger aus Polen steht im Verdacht, mittels eigens manipulierten Werkzeugen Bargeld aus kirchlichen Opferstöcken gestohlen zu haben. Er wurde festgenommen. Ermittlungen zu den Tatorten laufen.

Gegen 22 Uhr führte eine Streife der Fremdenpolizei (Polizeiinspektion Ilz FGP) Kontrollen am Parkplatz der Raststation Arnwiesen (Bezirk Weiz) auf der A2 durch. Dabei kontrollierten die Beamten einen polnischen Pkw, besetzt mit einem 34-Jährigen und einer 37-Jährigen, beide polnische Staatsbürger. Wie sich herausstellte, war gegen den 34-Jährigen bereits wegen des Verdachts von Opferstockdiebstählen ermittelt worden.

Mann stahl Münzen mit manipuliertem Gürtel

Bei der Durchsuchung des Pkw fanden die Beamten eine größere Menge Münzgeld. Bei der Personsdurchsuchung des Verdächtigen fanden die Beamten einen manipulierten Hosengurt. Darin war ein etwa 30 cm langer Metallstreifen versteckt. Mit diesem dürfte der Verdächtige das Münzgeld aus den Opferstöcken gestohlen haben. Die Ermittlungen zu möglichen Tatorten laufen. Der Verdächtige wurde über Anordnung der Staatsanwaltschaft Graz in die Justizanstalt Jakomini eingeliefert.